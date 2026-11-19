Murió Alexander Haskin, actor de "You": saltó de un muelle y se ahogó
El actor de 38 años, además de haber sido parte de la exitosa serie, también era entrenador personal. Conocé todos los detalles.
El mundo del espectáculo estadounidense se vio conmocionado tras confirmarse el fallecimiento de Alexander Haskin, un actor de 38 años recordado por haber formado parte de la popular serie "You", quien perdió la vida luego de arrojarse desde un muelle en el estado de California. Según ratificó de manera oficial el Departamento de Policía de Santa Mónica, el artista fue declarado sin vida tras ser rescatado de las aguas del océano en las inmediaciones de dicha costa.
El operativo de emergencia se puso en marcha durante la tarde del lunes, momento en el que los agentes recibieron una comunicación telefónica solicitando auxilio inmediato en la zona portuaria. A partir de ese alerta, efectivos de los guardacostas desplegaron un rastrillaje marítimo hasta localizar a Haskin en el agua, donde le practicaron maniobras de reanimación pulmonar de urgencia, aunque lamentablemente todos los esfuerzos resultaron infructuosos para salvarlo.
Tras el trágico desenlace, comenzaron a circular distintas versiones en los medios norteamericanos, ya que fuentes citadas por el portal TMZ habían sugerido que el intérprete se habría arrojado al mar después de protagonizar un fuerte intercambio con una mujer. Sin embargo, las autoridades policiales salieron a desestimar esa hipótesis mediante un vocero oficial que dialogó con la revista People y precisó: “Las pruebas demuestran que el hombre estaba solo y no interactuó con nadie en el período inmediatamente anterior al incidente. Las grabaciones de las cámaras de seguridad corroboran este hallazgo”.
De esta manera, los registros fílmicos recolectados en el lugar permitieron descartar la participación o cercanía de terceros en los instantes previos a que el hombre cayera desde la estructura del muelle. A pesar de haber esclarecido ese punto central mediante las filmaciones, desde la revista People indicaron que las circunstancias exactas que rodearon el fallecimiento de Alexander Haskin continúan siendo materia de análisis por parte del Departamento de Policía de Santa Mónica.
En el plano profesional, Haskin nunca llegó a encabezar elencos ni a ocupar roles secundarios de peso, sino que sus intervenciones en ficciones televisivas se desarrollaron siempre como figura de reparto detrás de los intérpretes principales, cumpliendo prácticamente labores de extra.
Además de su recordada aparición en "You", el artista también formó parte de otras producciones de gran alcance como "The Rookie" y "Mayans MC", mientras que su principal sustento económico provenía de su labor como entrenador personal, sumado a un pasado como policía militar dentro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
Por otro lado, Dana Haskin, padre del actor y miembro retirado de la Patrulla de Caminos de California, brindó declaraciones al medio The California Post en las que reveló que el último contacto con su hijo ocurrió durante la madrugada del mismo lunes, cuando recibió un mensaje suyo cuyo contenido prefirió mantener en reserva. En ese mismo testimonio, el hombre aseguró que el joven “no parecía angustiado” en los días previos a la tragedia y contó que incluso habían coordinado reunirse próximamente para compartir el tradicional Día de Acción de Gracias.
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