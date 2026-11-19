Además de su recordada aparición en "You", el artista también formó parte de otras producciones de gran alcance como "The Rookie" y "Mayans MC", mientras que su principal sustento económico provenía de su labor como entrenador personal, sumado a un pasado como policía militar dentro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

Por otro lado, Dana Haskin, padre del actor y miembro retirado de la Patrulla de Caminos de California, brindó declaraciones al medio The California Post en las que reveló que el último contacto con su hijo ocurrió durante la madrugada del mismo lunes, cuando recibió un mensaje suyo cuyo contenido prefirió mantener en reserva. En ese mismo testimonio, el hombre aseguró que el joven “no parecía angustiado” en los días previos a la tragedia y contó que incluso habían coordinado reunirse próximamente para compartir el tradicional Día de Acción de Gracias.