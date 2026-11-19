Según la hipótesis de los investigadores, el ex integrante de las Brigadas Rojas habría descendido desde el balcón de su vivienda con un arnés hasta un terreno lindero. No obstante, su ausencia no fue advertida hasta que se realizó un cambio de guardia de los efectivos de la PFA que custodiaban el edificio.

La mecánica del escape también abrió varios interrogantes, ya que se deberá determinar cómo el prófugo consiguió el equipo para descender, si contó con apoyo para salir del lugar y de qué modo evitó los controles vinculados con la custodia y el monitoreo electrónico.

Actualmente, la búsqueda del italiano se extendió desde la Ciudad de Buenos Aires hacia la provincia, puesto que hubo cámaras de seguridad que lo registraron el mismo día de la fuga en un local de ropa de Martínez, partido de San Isidro. Es decir, ya había recorrido más de 20 kilómetros desde San Telmo.

Antes de la detención de Kopcke, la causa ya había sumado otros dos arrestos vinculados con el entorno del prófugo. El viernes pasado, la Policía Federal detuvo en Entre Ríos a Marcos Enrique González Rodríguez, de nacionalidad uruguaya, y a Ethel Villalta de Rodríguez, salvadoreña, cuando intentaban cruzar hacia Uruguay por el Complejo de Control Integrado próximo a Gualeguaychú.

Dos personas fueron detenidas por su presunta vinculación con la fuga de Leonardo Bertulazzi.

A ambos les secuestraron seis teléfonos celulares, ocho pendrives, dos computadoras, documentación y un vehículo Suzuki con patente uruguaya. Respecto a su rol en la fuga, la Justicia investiga si tenían previsto colaborar con Bertulazzi en una eventual salida del país o si poseían información sobre su paradero.

La hipótesis de una posible huida hacia Uruguay cobró fuerza a partir de esos procedimientos, aunque hasta el momento no hubo una confirmación oficial sobre el destino final del italiano. Mientras continúa prófugo, la jueza Servini y la fiscal Mangano deberán establecer el alcance de la presunta red de apoyo que habría facilitado su fuga.