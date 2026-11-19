Inmediatamente después sumó el resto de los componentes principales sobre la capa de quesos, anunciando con dinamismo cada incorporación: “Se viene la mezcla del atún con el huevo, las aceitunas”.

A continuación, acomodó de manera prolija las tiras de morrón asado y manifestó su satisfacción por el punto de cocción logrado previamente al señalar: “Ahora nos queda colocar los morroncitos”, agregando además con orgullo: “Estoy contenta que me quedó re bien el morrón en el horno”.

Una vez distribuidos todos los elementos del relleno, Villafañe integró bien la preparación y procedió a enrollar el pionono con delicadeza para conservar su clásica silueta cilíndrica.

Para coronar la presentación, cubrió toda la pieza con una capa de mayonesa y diseñó una divertida carita feliz utilizando trozos de morrón para dibujar la sonrisa y aceitunas para simular los ojos, celebrando el acabado final con entusiasmo: “Ay, quedó divino”.

Más allá del resultado sabroso, la empresaria no dejó pasar la oportunidad de reírse de sí misma respecto a sus habilidades estéticas en la gastronomía fría. Con su característico sentido del humor, admitió entre risas mientras terminaba el emplatado: “Decoración a marzo. Yo hice un curso de decoración de tortas, decoración de salado, nada”, dejando en evidencia la frescura y espontaneidad que la caracterizan cada vez que comparte sus recetas caseras.