Claudia Villafañe se adelanta a las fiestas con su receta de pionono salado
Con la proximidad de la Navidad, la organizadora de eventos utilizó sus redes sociales para mostrar el paso a paso de un pionono.
Cuando faltan poco más de 45 días para la llegada de la Navidad, Claudia Villafañe volvió a desplegar todo su entusiasmo gastronómico en redes sociales al enseñar cómo prepara su clásico pionono salado, una de las opciones tradicionales que nunca faltan en las celebraciones de fin de año.
A través de un video difundido en su cuenta oficial de Instagram, la reconocida empresaria y organizadora de eventos mostró el procedimiento completo para elaborar esta alternativa práctica y sabrosa, acompañando la publicación con una frase anticipatoria para sus seguidores: “Voy dejando algunas ideas para las fiestas”.
A lo largo del tiempo, Villafañe consolidó un fuerte vínculo con una comunidad virtual que sigue atentamente cada una de sus recomendaciones culinarias y secretos de cocina. Para llevar adelante esta versión especial del tradicional arrollado frío, la cocinera reunió ingredientes sencillos y accesibles que combinan frescura con sabores intensos: un pionono, una lata de atún en aceite, huevos, queso azul, queso blanco, aceitunas, un morrón asado y mayonesa destinada a la cobertura exterior.
El paso a paso del relleno y el armado del clásico arrollado
Antes de comenzar con el ensamblaje sobre la mesada, Claudia picó en trozos pequeños los huevos, las aceitunas y los morrones previamente asados, mientras unía por separado el queso azul con el queso blanco hasta lograr una crema homogénea.
Al presentar esa primera base untable frente a cámara, explicó con claridad: “Vamos con la mezcla del queso azul y el queso blanco”, esparciendo luego esa pasta por toda la superficie del pionono estirado.
Inmediatamente después sumó el resto de los componentes principales sobre la capa de quesos, anunciando con dinamismo cada incorporación: “Se viene la mezcla del atún con el huevo, las aceitunas”.
A continuación, acomodó de manera prolija las tiras de morrón asado y manifestó su satisfacción por el punto de cocción logrado previamente al señalar: “Ahora nos queda colocar los morroncitos”, agregando además con orgullo: “Estoy contenta que me quedó re bien el morrón en el horno”.
Una vez distribuidos todos los elementos del relleno, Villafañe integró bien la preparación y procedió a enrollar el pionono con delicadeza para conservar su clásica silueta cilíndrica.
Para coronar la presentación, cubrió toda la pieza con una capa de mayonesa y diseñó una divertida carita feliz utilizando trozos de morrón para dibujar la sonrisa y aceitunas para simular los ojos, celebrando el acabado final con entusiasmo: “Ay, quedó divino”.
Más allá del resultado sabroso, la empresaria no dejó pasar la oportunidad de reírse de sí misma respecto a sus habilidades estéticas en la gastronomía fría. Con su característico sentido del humor, admitió entre risas mientras terminaba el emplatado: “Decoración a marzo. Yo hice un curso de decoración de tortas, decoración de salado, nada”, dejando en evidencia la frescura y espontaneidad que la caracterizan cada vez que comparte sus recetas caseras.
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