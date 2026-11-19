El romántico álbum de fotos de Sandra Borghi con su pareja: "Enamorada"
La periodista se mostró junto a Pablo Rodríguez compartiendo una aventura juntos mientras estaban de viaje. Los detalles.
Sandra Borghi y su pareja, el empresario turístico Pablo Rodríguez, volvieron a armar las valijas para disfrutar juntos de un destino paradisíaco, mostrándose más enamorados y cómplices que nunca. En medio de esta nueva travesía compartida, la reconocida periodista decidió abrir su corazón en las redes sociales con un sentido mensaje en el que analizó su gran presente sentimental, el equilibrio con su rol de madre y la plenitud que transita en esta etapa de su vida.
Al hacer público este momento tan especial junto a su compañero, la conductora dejó en claro cuánto valora el vínculo que construyó y el ejemplo que desea transmitirles a sus seres queridos al escribir: “Esta es la madre que quiero que mis hijos vean que tienen. Esta es la mujer que hoy quiero ser. La compañera de un amor correspondido que la vida me regaló y que me permito disfrutar”.
Asimismo, reconoció los desafíos emocionales que implicó abrirse nuevamente a una relación en la madurez al agregar: “Claro que no fue fácil volver a creer en el amor a los 50. Pero acá estoy, enamorada de un hombre que me completa”.
Lejos de quedarse únicamente en la postal romántica del viaje, Borghi profundizó en la mirada que tiene sobre sí misma y en la huella que busca dejar en la crianza de sus chicos, planteando un interrogante cotidiano: “¿Qué modelo de mujer soy para mis hijos? Es una pregunta que me hago a cada rato. No quiero que recuerden a una mamá que se olvidó de vivir. Quiero que recuerden a una mamá que siempre tuvo sueños. Y eso soy”.
A partir de esa premisa, la periodista trazó un retrato íntimo sobre su personalidad, sus placeres cotidianos y su actitud vital frente al mundo: “Soy una madre que tiene sueños y va por ellos. Que se escucha y volantea cuando algo no está bien. Que se cuida, se arregla para salir y se ríe a carcajadas con sus amigas. Que disfruta de un buen vino, viaja lo más que puede y se va última de las fiestas. Que baila aunque nadie baile y escucha música mientras cocina”.
En esa misma línea de autodescubrimiento y autonomía personal, añadió: “Que trabaja por sus metas, aunque a veces tenga miedo. Que gana su propio dinero y construye lo suyo. Que no siempre está disponible para todos, porque también aprendió a hacerse tiempo para ella misma. Que comete errores y sabe empezar de nuevo, una y mil veces si hace falta”.
En el tramo final de su publicación, la conductora sintetizó los valores fundamentales que desea que sus hijos atesoren respecto a los vínculos afectivos y la perseverancia personal. Con total convicción sobre la importancia de no postergarse jamás, Borghi manifestó: “Quiero que mis hijos recuerden a una mamá que les enseñó que amar a alguien no significa dejar de amarte a vos misma. Que el amor no duele y que, si duele, no es amor. Que para todo hay revancha en la vida y que los sueños no se abandonan, ni los personales ni los profesionales”.
Finalmente, cerró su reflexión dejando una poderosa enseñanza sobre la fortaleza interior para atravesar cualquier obstáculo sin renunciar a la propia identidad: “Porque, aunque la vida se ponga patas para arriba, hay que seguir. Y depende de nosotros si seguimos de rodillas o de pie. Ser mamá fue una de las mejores decisiones de mi vida. Pero nunca significó que tuviera que olvidarme de vivir”.
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