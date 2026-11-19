En esa misma línea de autodescubrimiento y autonomía personal, añadió: “Que trabaja por sus metas, aunque a veces tenga miedo. Que gana su propio dinero y construye lo suyo. Que no siempre está disponible para todos, porque también aprendió a hacerse tiempo para ella misma. Que comete errores y sabe empezar de nuevo, una y mil veces si hace falta”.

En el tramo final de su publicación, la conductora sintetizó los valores fundamentales que desea que sus hijos atesoren respecto a los vínculos afectivos y la perseverancia personal. Con total convicción sobre la importancia de no postergarse jamás, Borghi manifestó: “Quiero que mis hijos recuerden a una mamá que les enseñó que amar a alguien no significa dejar de amarte a vos misma. Que el amor no duele y que, si duele, no es amor. Que para todo hay revancha en la vida y que los sueños no se abandonan, ni los personales ni los profesionales”.

Finalmente, cerró su reflexión dejando una poderosa enseñanza sobre la fortaleza interior para atravesar cualquier obstáculo sin renunciar a la propia identidad: “Porque, aunque la vida se ponga patas para arriba, hay que seguir. Y depende de nosotros si seguimos de rodillas o de pie. Ser mamá fue una de las mejores decisiones de mi vida. Pero nunca significó que tuviera que olvidarme de vivir”.