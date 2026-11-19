Murió Rubén "King" Alfano, histórico guitarrista de Memphis La Blusera
El fallecimiento del músico fue confirmado por el biógrafo de la banda Guillermo Blanco Alvarado.
El histórico guitarrista de Memphis La Blusera Rubén "King" Alfano murió este miércoles, según confirmó el biógrafo de la banda Guillermo Blanco Alvarado.
Nacido en el barrio porteño de Floresta el 25 de marzo de 1957, Alfano se formó en el conservatorio como Profesor Elemental de Música y en las reuniones barriales escuchando a B.B. King y Freddie King.
El “King” se sumó a Memphis La Blusera en 1980 cuando alternó su trabajo como visitador médico con tareas de prensa, contratación de espectáculos y representación de la banda.
Además, Alfano participó en sus primeros cinco discos de estudio y de la grabación en vivo en el Teatro Gran Rex.
Quién le puso el apodo "King" a Rubén Alfano
Fue el mítico rockero “Pajarito” Zaguri quien le puso el apodo "King" por el parecido de su guitarra con la de B.B. King..
Tras dejar Memphis La Blusera, Alfano formó el grupo La Floresta para homenajear a pioneros del rock nacional como Manal, Los Gatos y Moris, y encabezó una banda con su propio nombre.
Con su partida, la formación clásica de Memphis La Blusera suma otra pérdida histórica tras los fallecimientos de Adrián Otero y Emilio Villanueva en 2012.
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