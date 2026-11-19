Tras dejar Memphis La Blusera, Alfano formó el grupo La Floresta para homenajear a pioneros del rock nacional como Manal, Los Gatos y Moris, y encabezó una banda con su propio nombre.

Con su partida, la formación clásica de Memphis La Blusera suma otra pérdida histórica tras los fallecimientos de Adrián Otero y Emilio Villanueva en 2012.