Frente a este panorama complejo, Romero le habría planteado repartir un departamento que compartían en Rosario con el objetivo de mudarse a una vivienda de mayores dimensiones.

Sin embargo, el panelista advirtió que aquella operación inmobiliaria tampoco llegó a buen puerto en el plano económico, asegurando de manera contundente: “Dividen el departamento. Ella compra un terreno, edifica su casa y al día de hoy, Rodrigo no le dio un peso”.

A su vez, con el crecimiento de los menores las diferencias se agudizaron y el actor habría impulsado una presentación legal para fijar un esquema fijo de convivencia, tal como relató el integrante de "LAM": “Él la llevó a un juicio, donde exigía que sus hijos estén 10 días en Buenos Aires y 20, en Rosario”.

En medio de este escenario judicial sin resolución, Pepe Ochoa indicó que Ludmila habría intentado retomar el diálogo con el padre de sus hijos sin recibir contestación alguna, enfrentando además serias limitaciones financieras para sostener el litigio. Al describir la desigualdad de condiciones frente a los tribunales, el comunicador remarcó: “Ella no tiene plata para llegar a un acuerdo legal y él no cede”.

Por su parte, Rodrigo de la Serna fue abordado por una cronista de "LAM" al retirarse de una nota, pero optó por resguardar su intimidad y evitó cualquier tipo de declaración sobre el conflicto familiar. Ante la consulta periodística, el actor respondió tajante: “Si es algo personal, no lo voy a ventilar”, tras lo cual advirtió que el micrófono pertenecía al ciclo de América, saludó cordialmente a la reportera y se marchó del lugar sin sumar palabras.