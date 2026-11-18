Axel Kicillof aprobó la Resolución 516/26 y el feriado por el Día de la Virgen será de 4 días en Buenos Aires
Uno de los feriados más esperados de diciembre tendrá cuatro días de descanso para la provincia de Buenos Aires. Todos los detalles.
Se acerca el último mes del año y uno de los feriados más esperados por los argentinos tendrá un beneficio extra para los habitantes de un municipio de la provincia de Buenos Aires. Como cada mes, Axel Kicillof aprueba los asuetos por aniversarios fundacionales de las ciudades bonaerenses y esto tendrá algo impacto en el Día de la Virgen.
Como se sabe, el 8 de diciembre cae martes y no traslada, a diferencia de otros feriados a nivel nacional que sí se reubican a favor del turismo. No obstante, un municipio del territorio bonaerense tendrá el día libre el lunes 7 de diciembre, conformando así un fin de semana extralargo de cuatro días.
Axel Kicillof aprobó feriados y asuetos: qué municipio tendrá finde XXL por el Día de la Virgen
El lunes 7 de diciembre, el municipio de Coronel Pringles celebrará su aniversario fundacional (año 1882), por lo que sus habitantes no tendrán que asistir a trabajar en esa jornada, al menos los que pertenecen al ámbito municipal y bancario. Para aquellos que laboran para empresas privadas, el asueto quedará en manos del empleador.
Teniendo en cuenta que sábado y domingo estas mismas entidades no prestan servicio y el 8 de diciembre es feriado a nivel nacional, los habitantes de este municipio gozarán de cuatro días de descanso en el último mes del año.
Qué dice la Resolución 516/16 que aprobó Kicillof para los feriados de noviembre
La resolución 515/2026 establece: "ARTÍCULO 1º. Declarar no laborables, para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y feriados optativos para la industria, el comercio y restantes actividades, los días en los cuales se desarrollen festividades, en los distintos Municipios correspondientes al mes de noviembre de 2026, conforme se detalla en el Anexo Único que como IF-2026-37031625-GDEBA-SSAMMGGP forma parte integrante de la presente".
Los municipios beneficiados:
De acuerdo con la Resolución 516/2026 del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, los partidos (municipios completos) que tuvieron o tendrán día no laborable por aniversario fundacional (o de autonomía) durante noviembre de 2026 son los siguientes:
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4 de noviembre: Tornquist y Berazategui (en esta fecha también tuvieron asueto Capitán Sarmiento y Bolívar, pero por fiestas patronales).
7 de noviembre: Tapalqué.
8 de noviembre: 25 de Mayo.
13 de noviembre: Salliqueló.
18 de noviembre: Monte.
19 de noviembre: La Plata.
20 de noviembre: Magdalena.
25 de noviembre: Olavarría y Presidente Perón.
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