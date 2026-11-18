A su vez, Rossio señaló que "en todo el mundo, cuando a un Gobierno no le dan las encuestas, lo que hace es cambiar las políticas", mientras que en este caso "intentan modificar una norma electoral para beneficiarse ellos, porque creen que tienen mejores condiciones electorales porque especulan que sin PASO el peronismo no va a poder resolver su interna".

De cara al escenario sin primarias obligatorias, Rossi remarcó la necesidad de sostener mecanismos propios de definición: "Sin las PASO, tenemos que ir igual a una interna del peronismo. Es posible una interna abierta para Presidente".