Agustín Rossi cruzó al Gobierno en C5N por la suspensión de las PASO: "Decisión política basada en el miedo"
En C5N, el diputado criticó el dictamen para suspender las PASO, habló del temor oficialista y propuso una interna abierta en el peronismo.
El diputado nacional de Unión por la Patria, Agustín Rossi, cuestionó con dureza el proyecto impulsado por el oficialismo, que este miércoles logró dictamen para su tratamiento en el Senado, para suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
En diálogo con Gustavo Sylvestre por C5N, el exjefe de Gabinete sostuvo que la iniciativa responde al temor del Gobierno frente a un escenario electoral adverso y a un intento de condicionar a la oposición.
Según el análisis del legislador peronista, el oficialismo busca alterar las reglas de juego para obtener una ventaja electoral, apostando a que la ausencia de primarias profundice las tensiones internas del justicialismo.
El diagnóstico de Agustín Rossi sobre la reforma y el futuro del peronismo
Al desmenuzar los motivos que, a su entender, empujan el avance del proyecto en la Cámara alta, Rossi contrastó la reacción oficialista con prácticas políticas habituales y planteó alternativas organizativas para su espacio.
"El Gobierno llega a esta reforma política porque ve claramente que tiene serios riesgos de perder las elecciones. Es una decisión política basada en el miedo", afirmó el diputado.
A su vez, Rossio señaló que "en todo el mundo, cuando a un Gobierno no le dan las encuestas, lo que hace es cambiar las políticas", mientras que en este caso "intentan modificar una norma electoral para beneficiarse ellos, porque creen que tienen mejores condiciones electorales porque especulan que sin PASO el peronismo no va a poder resolver su interna".
De cara al escenario sin primarias obligatorias, Rossi remarcó la necesidad de sostener mecanismos propios de definición: "Sin las PASO, tenemos que ir igual a una interna del peronismo. Es posible una interna abierta para Presidente".
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