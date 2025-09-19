Murió Yaco Monti, famoso cantante melódico

Yaco Monti surgió a la fama en los años '60, con un repertorio que combinaba la música romántica y el folclore cuyano. En San Luis siempre tuvo el carácter de leyenda.

Siempre te recordaré fue la canción que grabó a fuego su nombre en la la música argentina. Luego llegaron otros himnos, como Volveré a San Luis y Un dolor de adiós, que lo consagraron en todo el mapa de la música local y también lo llevaron a triunfar en mercados internacionales.

Además de su labor como cantante y compositor, Yaco Monti también brilló en el cine argentino; dejó su impronta en películas como Escala musical (1966), compartiendo pantalla con Osvaldo Miranda y Beatriz Taibo, entre otros; y Escándalo en la familia (1967), donde participaron figuras como Niní Marshall.

Sus canciones fueron interpretadas, además, por grandes talentos como Leonardo Favio, Los Pulpos y la mexicana Imelda Miller, lo que lo hizo crear lazos que llegaron a hacerse parte de la historia de la música romántica en toda América Latina.

Yaco Monti nació el 18 de diciembre de 1944 en Mercedes, San Luis. Su nombre real era Julio César Eugenio. Fue su padre quien le enseñó a tocar la guitarra, aunque sin permitirle dejar sus estudios. “Se podía ser maestro o estudiar en la Fuerza Aérea. Maestro no quería ser. Me gustaban las motos, así que fui a la escuela militar”, relataría el cantor sobre esos primeros años.