Murió Yaco Monti, famoso cantante melódico
Su voz y sus melodías acompañaron a innumerables historias de amor.
La música argentina quedó enlutada por la muerte del cantante y actor Yaco Monti, tras batallar con una dura enfermedad. El eco de su voz melódica, capaz de emocionar a generaciones, aún vibra entre quienes lo escucharon transformarse en mito.
El intérprete supo hacerse dueño de los escenarios desde los años 60, cuando su repertorio cruzaba límites entre la balada romántica y el folclore cuyano. Nadie olvida aquellos versos de "Siempre te recordaré", la canción que grabó a fuego su nombre en la fama nacional. Luego llegaron otros himnos, como "Volveré a San Luis" y "Un dolor de adiós", que lo consagraron en todo el mapa de la música argentina y lo llevaron al éxito internacional.
Nacido el 18 de diciembre de 1944 en Mercedes, San Luis, bajo el nombre de Julio César Eugenio, su padre, custodio severo del futuro, le enseñó a tocar la guitarra, aunque sin permitirle dejar sus estudios. “Se podía ser maestro o estudiar en la Fuerza Aérea. Maestro no quería ser. Me gustaban las motos, así que fui a la escuela militar”, relataría sobre esos primeros años.
Eligió el apodo “Yaco” por Yacomo, nombre que encontró en la biblia, y “Monti” por el apellido de su madre. La combinación, años después, le daría la razón.
Se graduó de electricista en aviación y partió hacia Buenos Aires. Fue entonces que su vida cambió, tal como lo contó en Radio Nacional: “Yo estaba trabajando en Palermo con un tío en Bonpland y Charcas, lo ayudaba en una fiambrería. Iba a una cantina enfrente que se llamaba La taberna de Julio, y de vez en cuando me hacían cantar. Un día un señor me escuchó y me preguntó si el tema era mío, y que me presentara en Uruguay porque habría un concurso y que podía ganarlo. La cuestión rd que me metí en un barco, llegué, gané y cuando volví estaba Pipo Mancera esperándome”.
Además de su labor como cantante y compositor, Yaco Monti también brilló en el cine argentino; dejó su impronta en películas como Escala musical (1966), compartiendo pantalla con Osvaldo Miranda y Beatriz Taibo, entre otros; y Escándalo en la familia (1967), donde participaron figuras como Niní Marshall.
Sus canciones fueron interpretadas, además, por grandes talentos como Leonardo Favio, Los Pulpos y la mexicana Imelda Miller, lo que lo hizo crear lazos que llegaron a hacerse parte de la historia de la música romántica en toda América Latina.
