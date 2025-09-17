Tap estrenó "Oxígeno" y explicaron cómo fue el proceso de creación: "Nos presenta de una manera diferente"

Santiago: Sentíamos que necesitábamos darle una vuelta de tuerca al show y a la forma de mostrar nuestras canciones. Queríamos crear una experiencia en la que las canciones se mezclaran con otras artes, como las danzas con máscaras y la cámara que nunca corta. Eso es lo que también vamos a llevar al vivo.

De la idea a la práctica

¿Cómo fue plasmar esa idea?

Nico: Fue bastante a pulmón: con lo que teníamos tratamos de armarlo y sacarle el mayor jugo posible. La idea era que fuera algo inmersivo, casi como un videojuego en primera persona, donde la cámara se convierte en un espectador que se mueve entre nosotros.

Santi: El proceso tuvo varios caminos: el audiovisual, con la filmmaker Daniela Sciata, la danza, la parte musical y la logística del lugar. Cada área se trabajó por separado y luego se unió todo en el resultado final.

¿Qué importancia tuvo el equipo?

Santi: Fue clave. Si bien éramos pocos —en los créditos aparecemos seis personas y algún amigo que nos dio una mano—, todos entendían el proyecto y eso hizo que fluyera. Era un equipo cercano, familiar, que conoce lo que hacemos y hacia dónde queremos ir. También aprendimos a confiar en otros. Con la filmmaker Daniela Sciata, por ejemplo, la dejamos volar con sus ideas. Lo mismo con las chicas de danza. Está bueno que cada persona en su área brille. Eso nos libera a nosotros y hace crecer el proyecto.

¿Cómo trabajan entre ustedes?

Nico: No nos dividimos las tareas. Nos juntamos y hacemos todo en conjunto, incluso las letras. A veces uno trae una frase, el otro la completa, o alguien propone una progresión de acordes y de ahí arrancamos. Está buenísimo porque es un gran ejercicio de confianza y de poner el ego a un costado.

Santi: Nunca pasó que uno llegara con un tema completo. Siempre son ideas que después desarrollamos juntos. Conectamos de una forma que no nos había pasado antes.

Identidad y estilo

¿Cómo definen su música?

Nico: Es difícil. No somos DJs porque no lo somos, pero tampoco una banda convencional porque somos dos y tocamos con pistas e instrumentos. Es un Frankenstein entre varios mundos.

Santi: Al principio lo sentimos como una falencia, pero después entendimos que esa mezcla es justamente nuestra identidad. Tenemos canciones más electrónicas, otras con batería acústica. Vamos para donde la canción nos pide, y eso nos da originalidad.

¿Qué siente alguien que los escucha por primera vez?

Nico: Queremos que sea una experiencia inmersiva. Que no sepas qué va a pasar en ningún momento. Que la cámara se mueva y el sonido también, que haya poesía, danza, luces, humo… y todo atravesado por canciones con estribillos que se te quedan en la cabeza.

Santi: Es como una película, o un videojuego sin control. Hay experimentación, pero lo central siempre es la canción.

¿Con qué tema empezar a escuchar TAP?

Los dos: La escena + hot. Es un tema movido, con mezcla de electrónica, estribillo pegadizo y letras que nos gustan mucho. Creemos que representa el espíritu de TAP.