Seven Kayne brindó un increíble show con una propuesta explosiva
El artista y productor, se presentó en Buenos Aires para repasar sus canciones y anticipar lo que será su nuevo álbum “Secretos escondidos”.
Después de iniciar su viaje por Argentina, con presentaciones en Santa Fe, Rosario y Córdoba, Seven Kayne volvió a Buenos Aires para hacer vibrar a sus fanáticos con un show único en el C Art Media.
Seven Kayne desplegó una propuesta atrapante en la que incluyó su repertorio y adelantó lo que será su próximo álbum “Secretos Escondidos”. En este show, el artista y su público transitaron un viaje por “BZRP Session 33”, “Lento”, “Perdón por todo”, “Paris33” y “737”, entre otras que conformaron una lista de 31 canciones.
Durante la noche hubo lugar para presentar la nueva etapa de Seven Kayne, donde muestra su costado artístico y de productor. Así, Seven interpretó en vivo las nuevas y primeras canciones que conformarán “Secretos Escondidos” como “Blame Me”, “Guap” y “Mas roto”, el último adelanto que vió la luz hace pocos días.
Los invitados especiales de esta noche comenzaron con la aparición de Asan en “Todas iguales”, luego fué el turno de Bhavi con quien hizo dos canciones como “Besame” y “KO”. El último invitado de este show fué Khea, el reconocido artista interpretó junto a Seven el explosivo remix de “Dame Love” y “Nuevo”. En el transcurso de cada canción los fanáticos presentes, que acamparon para estar cerca de Kayne, explotaron el pogo del recinto coreando al máximo viviendo un show único.
En este último concierto, en el marco de su tour Transmu7acion en Buenos Aires, Seven Kayne contó con la presencia de más amigos como Huntr, Shako y Blagh quienes abrieron la noche con su arte aportando sus cuotas de trap a través de sus canciones manteniendo expectante y en clima a todo el público en el C Art Media.
En octubre, el polifacético artista llegará con su música a España, donde tiene presentaciones confirmadas en la Sala Wolf de Barcelona el día 30 y en La sala del Movistar Arena de Madrid el 31 del mes mencionado.
A continuación, emprenderá su viaje hacia México, donde lo esperan shows en Guadalajara el día 13 de noviembre en el Foro 907, en Monterrey el 14 de noviembre en Café Iguana y terminará en Ciudad de México el día 15 de noviembre en el Foro La Paz. Para más información sobre cómo adquirir las entradas de toda la gira en Transmu7acionTour.
En medio de sus conciertos en su primer tour global, el artista estrenó “Blame Me”, su primer sencillo de su próximo álbum “Secretos Escondidos” en el que vuelve a su sonido core: el trap sad que lo posicionó como una de las voces más auténticas de la escena urbana argentina. Una canción cruda, introspectiva y visceral: pura catarsis emocional con barras profundas.
