Seven Kayne brindó un increíble show con una propuesta explosiva

En este último concierto, en el marco de su tour Transmu7acion en Buenos Aires, Seven Kayne contó con la presencia de más amigos como Huntr, Shako y Blagh quienes abrieron la noche con su arte aportando sus cuotas de trap a través de sus canciones manteniendo expectante y en clima a todo el público en el C Art Media.

En octubre, el polifacético artista llegará con su música a España, donde tiene presentaciones confirmadas en la Sala Wolf de Barcelona el día 30 y en La sala del Movistar Arena de Madrid el 31 del mes mencionado.

A continuación, emprenderá su viaje hacia México, donde lo esperan shows en Guadalajara el día 13 de noviembre en el Foro 907, en Monterrey el 14 de noviembre en Café Iguana y terminará en Ciudad de México el día 15 de noviembre en el Foro La Paz. Para más información sobre cómo adquirir las entradas de toda la gira en Transmu7acionTour.

En medio de sus conciertos en su primer tour global, el artista estrenó “Blame Me”, su primer sencillo de su próximo álbum “Secretos Escondidos” en el que vuelve a su sonido core: el trap sad que lo posicionó como una de las voces más auténticas de la escena urbana argentina. Una canción cruda, introspectiva y visceral: pura catarsis emocional con barras profundas.