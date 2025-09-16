Kidd Voodoo llega a Buenos Aires: todo lo que hay que saber

Con una propuesta que combina lo urbano con una sensibilidad artística única, Kidd Voodoo se distingue de lo puramente comercial y se proyecta como uno de los talentos más prometedores de América Latina.

Con un magnetismo escénico que ya lo convirtió en un ícono en Chile, Kidd Voodoo ahora se prepara para conquistar al público argentino. Su desembarco en Buenos Aires no es solo la presentación de un show, sino la llegada de una de las figuras más trascendentes de la música latina contemporánea, llamada a marcar época en toda la región.