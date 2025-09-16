Pedro Capó cautivó a los argentinos con una presentación inolvidable en el Gran Rex

A lo largo del show, Pedro Capó no solo conquistó con su voz y sus canciones, sino también con su cercanía. El público comenzó a corear al unísono su nombre: “¡Pedro, Pedro!”, y visiblemente emocionado, el artista se detuvo a agradecer entre gritos interminables, dejando en claro la fuerza del vínculo con sus fans argentinos y la intensidad con la que vivieron la noche.

Pedro Capó reafirmó por qué es una de las voces más destacadas de la música latina. Dueño de un repertorio que trasciende géneros y de un carisma único en escena, el artista dejó en claro que Argentina es siempre una parada obligatoria en su camino, y que su vínculo con el público local sigue creciendo con cada presentación.