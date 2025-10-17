Natalie Pérez reveló en "Otro día perdido" que su primer beso lo dio en la ficción antes que en la vida real
La actriz estuvo invitada en programa de Mario Pergolini y recordó su primer beso en la tira de la que estaba participando.
Natalie Pérez visitó "Otro día perdido" (Eltrece) y contó que tuvo que dar el primer beso de su vida durante el rodaje de la telenovela Chiquititas cuando tenía once años.
“¿Tu primer beso real fue con Benjamín Rojas antes de apretarte a un pibe de verdad?”, le preguntó Mario Pergolini. “¿Podés creer?”, le dijo ella.
“¿Te traumó un poco, te besó mal?”, indagó Mario. “Yo creo que sí”, lanzó Natalie, entre risas. “No, pero para mí era re fuerte, re incómodo, imaginate, una nena”, agregó.
“¿Edad?”, quiso saber el conductor. “Creo que cumplía 11”, contó la actriz. “Fue un piquito, pero no importa, a esa edad un piquito…Bueno, los 11 de ahora no son los mismos 11 de los ‘90”, agregó.
“¿Y Benjamín qué tenía, tu misma edad?”, preguntó Mario.
“Sí, creo que sí. Lo más loco es que en Mazel Tov hacemos de hermanos, las vueltas de la vida”, cerró entre risas.
Natalie Pérez confirmó su romance con Tomás Rottemberg: “Estoy re enamorada”
Natalie Pérez confirmó su romance con Tomás Rottemberg, luego de varias semanas de especulaciones. La actriz charló en Depende del Viento (LMPlay) y dijo estar muy enamorada y feliz de su presente.
Rottemberg es conocido dentro del ambiente por su trabajo como productor teatral. “No te lo voy a negar, tenemos algunos amigos en común”, admitió Tomás cuando fue consultado sobre su vínculo con la actriz.
La conexión entre Natalie y Tomás surgió a partir de un proyecto profesional. Según detalló Méndez, la exprotagonista de la obra Las cosas maravillosas y el productor del espectáculo encontraron puntos en común que trascendieron lo estrictamente laboral. El periodista subrayó que ambos “tienen mucha compatibilidad en gustos e intereses artísticos, y así se fueron enganchando”.
Este acercamiento se vio favorecido por el entorno en el que ambos se desenvuelven: Tomás es hijo del reconocido productor Carlos Rottemberg, y junto a su familia administra las emblemáticas salas Multiteatro y MultiTabaris en la calle Corrientes, epicentro de la actividad teatral en la ciudad de Buenos Aires.
Además, Tomás Rottemberg mencionó la existencia de amistades compartidas con Natalie Pérez, lo que habría facilitado el acercamiento entre ambos. Hace unos meses, el contexto sentimental de la actriz había sido objeto de especulación, en especial después de su participación en el programa La Noche de Mirtha.
