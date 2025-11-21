Netflix: la película argentina protagonizada por Nicolás Furtado que es un éxito

En el amplio universo de historias emocionales, hay una producción argentina que está generando un impacto inesperado y profundamente humano. Con una sensibilidad poco común y un protagonista que se roba todas las miradas, esta propuesta se convirtió en una de las favoritas del público por la manera en que toca temas universales como el amor, la diferencia y la búsqueda de un lugar en el mundo. La actuación de Nicolás Furtado sorprende desde el primer minuto y traza un recorrido íntimo, cargado de momentos que conmueven, duelen y abrazan a quien la mira.