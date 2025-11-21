Netflix: la película argentina protagonizada por Nicolás Furtado que es un éxito
Con un relato que combina ternura, vulnerabilidad y una perspectiva distinta sobre la vida cotidiana, esta historia se posiciona como una de las más emotivas de toda la plataforma.
En el amplio universo de historias emocionales, hay una producción argentina que está generando un impacto inesperado y profundamente humano. Con una sensibilidad poco común y un protagonista que se roba todas las miradas, esta propuesta se convirtió en una de las favoritas del público por la manera en que toca temas universales como el amor, la diferencia y la búsqueda de un lugar en el mundo. La actuación de Nicolás Furtado sorprende desde el primer minuto y traza un recorrido íntimo, cargado de momentos que conmueven, duelen y abrazan a quien la mira.
De qué trata “Goyo”
En “Goyo”, Nicolás Furtado interpreta a un hombre con Asperger, un personaje tan complejo como entrañable. Goyo es extremadamente culto, apasionado por la Historia del Arte y profundamente admirador de Vincent van Gogh, tanto que desarrolla un estilo pictórico que recuerda al del propio artista neerlandés.
Goyo trabaja como guía en el Museo Nacional de Bellas Artes, donde lleva una rutina estricta, organizada y marcada por la tranquilidad que necesita para desenvolverse. Pero todo cambia cuando aparece Eva, la nueva guardia de seguridad del museo. Su presencia altera el orden de Goyo y despierta en él sentimientos que jamás había experimentado con tanta intensidad.
Ella, atravesando una crisis personal y matrimonial, carga con dudas y miedos que la han llevado a perder la fe en sí misma. El vínculo entre ambos crece desde la ternura, y juntos descubren una forma distinta de amar, donde las diferencias se transforman en puentes y no en obstáculos.
Esta película es un viaje emocional profundo, pero también una celebración de las particularidades que hacen única a cada persona, presentada con enorme respeto y sensibilidad.
Reparto de “Goyo”
-
Nicolás Furtado
-
Mayra Homar
-
Pablo Rago
-
Nancy Dupláa
-
Soledad Villamil
-
Milo Zeus Lis
-
Cecilia Roth
Trailer de “Goyo”
