Netflix: la historia de secuestro, asesinato y tensión basada en hechos reales

Buscando una salida económica rápida, se asocian con Paul Doyle (Dwayne Johnson), un ex convicto impredecible, y arman un plan para extorsionar y secuestrar a un empresario millonario. Al principio todo parece funcionar perfecto, pero cuando empiezan a saborear el éxito, la situación se les va de las manos y los conflictos explotan sin aviso.

Reparto de "Sangre, sudor y gloria"

Mark Wahlberg (Daniel Lugo)

Dwayne Johnson (Paul Doyle)

Anthony Mackie (Adrian “Noel” Doorbal)

Tony Shalhoub (Victor Kershaw)

Rob Corddry (John Mese)

Ed Harris (Du Bois, III)

Rebel Wilson (Robin Peck)

Ken Jeong (Johnny Wu)

Tráiler de "Sangre, sudor y gloria"