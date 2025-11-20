Netflix: la historia de secuestro, asesinato y tensión basada en hechos reales
Acaba de aterrizar una de las producciones más anticipadas de Netflix y en cuestión de horas se posicionó entre las favoritas del público.
Netflix viene reforzando su catálogo de películas y series con producciones de alto impacto y, en la recta final del primer semestre de 2025, volvió a sumar series y películas que pisan fuerte. Entre las novedades aparece Sangre, sudor y gloria, una película de 2013 que sigue siendo un éxito por su mezcla de acción y humor.
Basada en hechos reales, la historia cuenta con un elenco destacado, liderado por Mark Wahlberg, Dwayne Johnson y Anthony Mackie, tres figuras que llevan la trama a un nivel explosivo.
El film se centra en un caso de secuestro, extorsión, tortura y asesinato cometido por un grupo de fisicoculturistas en Miami, ofreciendo una combinación de acción y humor negro que la vuelve inconfundible.
Con críticas divididas pero una audiencia fiel, esta película de Netflix dura 2 horas y 10 minutos y se incorporó al servicio el 13 de junio de 2025. Una opción ideal para quienes buscan una historia intensa, exagerada y muy entretenida.
De qué trata "Sangre, sudor y gloria"
La nueva película de Netflix está ambientada en los años 90 y sigue la historia de Daniel Lugo, interpretado por Mark Wahlberg, y Adrián Doorbal, en la piel de Anthony Mackie. Ambos son fisicoculturistas que pasan horas entrenando en el gimnasio, aunque su profesión no les deja demasiada plata y eso les provoca un gran desgaste emocional.
Buscando una salida económica rápida, se asocian con Paul Doyle (Dwayne Johnson), un ex convicto impredecible, y arman un plan para extorsionar y secuestrar a un empresario millonario. Al principio todo parece funcionar perfecto, pero cuando empiezan a saborear el éxito, la situación se les va de las manos y los conflictos explotan sin aviso.
Reparto de "Sangre, sudor y gloria"
- Mark Wahlberg (Daniel Lugo)
- Dwayne Johnson (Paul Doyle)
- Anthony Mackie (Adrian “Noel” Doorbal)
- Tony Shalhoub (Victor Kershaw)
- Rob Corddry (John Mese)
- Ed Harris (Du Bois, III)
- Rebel Wilson (Robin Peck)
- Ken Jeong (Johnny Wu)
Tráiler de "Sangre, sudor y gloria"
