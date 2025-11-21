Quién era Miguel Ángel Berlini, el hombre que fue a colocarse un implante dental y terminó muriendo

Miguel Ángel Berlini

El episodio se desencadenó alrededor de las 16 en el consultorio ubicado sobre Virrey del Pino al 2500. Las primeras maniobras de reanimación quedaron en manos del cirujano maxilofacial de 47 años y del cirujano plástico de 57 que realizaban la intervención, aunque ninguna de ellas dio resultado. Minutos más tarde llegó personal del SAME, que constató oficialmente el fallecimiento a las 16:40. En ese momento, según consta en el acta policial, el paciente estaba aún recostado en la camilla de la sala quirúrgica.