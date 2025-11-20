Netflix: la miniserie basada en hechos reales que narra una historia terrible

La historia reconstruye el caso de los Central Park Five, un grupo de jóvenes que fueron injustamente acusados y condenados por un crimen que no cometieron.

El impacto emocional es inmediato: la serie expone de manera directa cómo el racismo, la presión mediática y la manipulación policial destruyeron la vida de cinco familias.

Cada capítulo profundiza en las consecuencias personales, sociales y judiciales del caso, mostrando cómo los adolescentes afrontaron interrogatorios, condenas y años de sufrimiento antes de que la verdad finalmente saliera a la luz.

Reparto de “Así nos ven”

La producción cuenta con un elenco de enorme calidad, con actuaciones que fueron aclamadas internacionalmente:

Jharrel Jerome : Korey Wise

Ethan Herisse : Young Yusef Salaam

Marquis Rodriguez : Young Raymond Santana Jr.

Asante Blackk : Young Kevin Richardson

Caleel Harris : Young Antron McCray

Marsha Stephanie Blake : Linda McCray

Michael Kenneth Williams : Bobby McCray

John Leguizamo : Raymond Santana Sr.

Kylie Bunbury : Angie Richardson

Joshua Jackson : Mickey Joseph

Vera Farmiga: Elizabeth Lederer

Tráiler de “Así nos ven”