La producción de Netflix que te hace vivir la agorafobia en primera persona

El film invita al espectador a experimentar la agorafobia en primera persona: los encierros, los temores y la sensación constante de amenaza se vuelven parte de la experiencia. Amy Adams entrega una de sus interpretaciones más comentadas, transmitiendo vulnerabilidad, tensión y un desconcierto que crece a medida que el misterio avanza.

Reparto de "La mujer en la ventana"

Amy Adams como Anna Fox

Gary Oldman como Alistair Russell

Julianne Moore como Jane Russell / Katie

Wyatt Russell como David

Brian Tyree Henry como Little

Fred Hechinger como Ethan Russell

Anthony Mackie como Ed Fox

El elenco reúne nombres de enorme peso en Hollywood, algo que también contribuyó a la expectativa que rodeó al film previo a su estreno.

Trailer de "La mujer en la ventana"