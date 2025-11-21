Las fuertes declaraciones del exchofer de Mirtha Legrand tras no llegar a un acuerdo económico

Marcelo Campos fue chofer de Mirtha Legrand durante casi 30 años, hasta finales de 2024. Según su relato, no solo se manejaba en Buenos Aires, sino que también hacía los viajes a Mar del Plata de la conductora. El señor inició un juicio contra la diva para reclamarle por un supuesto sueldo no registrado adeudado. Campos explicó cuál fue el problema por el que empezó este juicio: "Yo fui a pedir que me reincorporen la mitad de mi sueldo en negro, que no me dieron nunca desde el año 2006 hasta la fecha, para una medicación. A ellos no les habría importado y no solo eso, sino que encima me echaron".