Netflix: la película reconocida y protagonizada por Sandra Bullock que sigue siendo un éxito
Este atrapante film llegó a la pantalla grande en 2018 con una duración que ronda los 120 minutos. Conocé todos los detalles en la nota.
El calor se apodero del territorio argentino, motivo por el cual muchos prefieren refugiarse en casa para combatir las altas temperaturas. En este contexto, Netflix vuelve a posicionarse como una de las opciones favoritas. La plataforma ofrece un catálogo tan amplio como exitoso, compuesto por películas y series de calidad.
Entre tantas propuestas, hay una película que se posicionó como una de las más elegidas en este 2025. Su narrativa cargada de tensión y el protagónico de Sandra Bullock la convierten en una opción única para quienes buscan suspenso y drama. Se trata de "Bird Box: A ciegas", un título que desde su estreno en 2018 y tiene una duración que ronda los 120 minutos.
De qué trata "Bird Box: A ciegas"
La trama se sitúa en un futuro desolador, donde una presencia inexplicable lleva a la sociedad al borde de la extinción. En ese contexto, el personaje interpretado por Bullock debe proteger a dos niños mientras emprenden un recorrido lleno de amenazas con el objetivo de alcanzar un refugio seguro.
La particularidad de su travesía es que deben avanzar con los ojos cubiertos, ya que la visión de la entidad desconocida provoca un colapso mental inmediato y, en muchos casos, la muerte. A lo largo de más de dos horas, la película sigue este viaje cargado de tensión, incertidumbre y desafíos, donde la supervivencia se convierte en el único horizonte claro.
Reparto de "Bird Box: A ciegas"
- Sandra Bullock como Malorie Hayes
- Trevante Rhodes como Tom
- John Malkovich como Douglas
- Jacki Weaver como Chryl
- Rosa Salazar como Lucy
- Danielle Macdonald como Olympia
- Lil Rel Howery como Charlie
- Sarah Paulson como Jessica Hayes
Tráiler de "Bird Box: A ciegas"
