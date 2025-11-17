Netflix: la película reconocida y protagonizada por Sandra Bullock que sigue siendo un éxito

Entre tantas propuestas, hay una película que se posicionó como una de las más elegidas en este 2025. Su narrativa cargada de tensión y el protagónico de Sandra Bullock la convierten en una opción única para quienes buscan suspenso y drama. Se trata de "Bird Box: A ciegas", un título que desde su estreno en 2018 y tiene una duración que ronda los 120 minutos.