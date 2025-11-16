Netflix: la miniserie polaca que narra una historia de suspenso increíble

A partir de su regreso, el protagonista queda atrapado en una red de amenazas, recuerdos dolorosos y verdades que comienzan a revelarse una detrás de otra, manteniendo al espectador en tensión permanente durante los cinco episodios.

La serie está basada en la novela homónima publicada en 2017 por el escritor polaco Jakub ulczyk, conocido por sus historias crudas, psicológicas y cargadas de realismo.

Reparto de “La colina de los perros”

La miniserie cuenta con un elenco polaco destacado que supo darle fuerza y profundidad a cada personaje:

Jasmina Polak

Mateusz Kosciukiewicz

Robert Wieckiewicz

Jan Dravnel

Andrzej Konopka

Miroslawa Lombardo

Cada uno aporta una interpretación sólida que potencia la atmósfera de suspenso y tensión psicológica que caracteriza a la serie.

Tráiler de “La colina de los perros”