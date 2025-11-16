MinutoUno

Netflix series: la producción brasilera con escenas subidas de tono y que no te podes perder

Con 10 episodios y la participación de Jason Day, esta producción recibió diferentes galardones por su éxito. Los detalles en la nota.

Esta producción de Brasil es furor en Netflix y es señalada como una de las grandes revelaciones del cine latinoamericano.

En la era de las plataformas de streaming, las series breves se convirtieron en la opción favorita de los espectadores que buscan entretenimiento rápido e historias atrapantes. Estas producciones, en el último tiempo, comenzaron a ser furor en Netflix.

Una serie que se destaca por sobre el resto es "Jugar con fuego", una producción latinoamericana que combina romance y drama a lo largo de 10 episodios. Con una única temporada, se presenta con un elenco de gran calidad y trayectoria encabezado por Jason Day.

Desde su estreno en 2019, esta serie recibió reconocimientos internacionales, incluyendo medallas en el New York Festival TV & Film Awards, consolidándose como una de las producciones de América Latina más exitosas e importantes dentro de las plataformas de streaming.

De qué trata "Jugar con fuego"

Jugar con fuego

"Jugar con fuego" presenta 10 episodios cargados de intensidad e intriga.

"Jugar con fuego" narra la historia de Fabrizio, un hombre seductor que llega al Eje Cafetero en Colombia, generando un impacto en la vida de tres mujeres adineradas, entre ellas Martina y Andrea, madre e hija.

La serie muestra cómo la llegada de este misterioso hombre desencadena tensiones, secretos y rivalidades, mientras los personajes se ven atrapados entre la pasión y el conflicto. Mezclando drama, intriga y momentos de sensualidad, la trama mantiene a los espectadores pegados al sillón en cada escena.

Reparto de "Jugar con fuego"

Una de las clave que explica su éxito es el elenco de gran recorrido, trayectoria y calidad que presenta. Estos son los actores principales de "Jugar con fuego":

  • Jason Day como Fabrizio Ramírez
  • Margarita Rosa de Francisco como Martina Gaiani de Jaramillo
  • Carlos Ponce como Jorge Jaramillo
  • Gaby Espino como Camila Peláez de Miller
  • Laura Perico como Andrea Jaramillo Gaiani
  • Alejandro Aguilar como Gildardo
  • Tony Plana como Peter Miller

Tráiler de "Jugar con fuego"

Embed - Telemundo Presents "Jugar con Fuego" Starring Gaby Espino, Carlos Ponce and More

