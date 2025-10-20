Netflix: la película con una trama sentimental que emociona a todos

El film también introduce la figura del agente de la DEA Colin Bates (Bradley Cooper), quien lo sigue de cerca en una investigación que revela las contradicciones del propio sistema. La película es, al mismo tiempo, una crítica social y un testamento emocional, que deja al espectador con el corazón encogido.

Reparto de "La mula"

Clint Eastwood (Earl Stone)

Bradley Cooper (Agente Colin Bates)

Laurence Fishburne (Agente Especial Charge)

Michael Peña (Agente Treviño)

Dianne Wiest (Mary)

Ignacio Serricchio (Julio)

Andy Garcia (Latón)

Taissa Farmiga (Ginny)

Alison Eastwood (Iris)

Richard Herd (Tim Kennedy)

El elenco brilla con actuaciones sólidas y llenas de matices, encabezadas por un Clint Eastwood conmovedor y auténtico. Cada personaje aporta una capa emocional a la trama, reforzando el mensaje de humanidad y redención que define a esta película.

Tráiler de "La mula"

