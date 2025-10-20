Netflix: con capítulos de corta duración y la está rompiendo por su trama
Esta producción de gran calidad se estrenó en el 2017 y presenta 30 episodios divididos en tres temporadas. Conocé todos los detalles en la nota.
Netflix se convirtió en una de las plataformas de streaming preferidas por los amantes de las series, ofreciendo producciones que combinan humor, drama, acción y suspenso. Entre sus títulos más originales aparece "Santa Clarita Diet", una comedia oscura que sorprendió a la audiencia por su mezcla de terror y humor.
Con 30 episodios divididos en tres temporadas, esta producción estrenada en el 2017 presenta un elenco encabezado por Drew Barrymore. Dirigida por Víctor Fresco, uno de los aspectos más valorados por los espectadores no es solo la trama, sino también la corta duración de sus episodios.
De qué trata "Santa Clarita Diet"
Esta serie sigue la vida de Sheila y Joel Hammond, un matrimonio de agentes inmobiliarios que vive de manera tranquila en los suburbios hasta que un suceso insólito altera su rutina para siempre.
De un día para otro, Sheila desarrolla una necesidad inexplicable por consumir carne humana, lo que obliga a la familia a encubrir su nueva condición y enfrentar una cadena de situaciones llamativas.
A medida que tratan de mantener las apariencias frente a sus vecinos y amigos, los Hammond se ven envueltos en un caos cada vez mayor, donde el amor familiar y el humor negro se mezclan en una historia sangrienta y divertida que atrapa a los espectadores.
Reparto de "Santa Clarita Diet"
- Sheila Hammond como Drew Barrymore
- Joel Hammond como Timothy Olyphant
- Abby Hammond como Liv Hewson
- Eric Bemis como Skyler Gisondo
- Lisa Palmer como Mary Elizabeth Ellis
- Anne Garcia como Natalie Morales
- Rick como Richard T. Jones
- Gary West como Nathan Fillion / Alan Tudyk
- Ron como Jonathan Slavin
- Ramona como Ramona Young
Tráiler de "Santa Clarita Diet"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario