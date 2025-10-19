MinutoUno

Netflix: la película llena de drama y humor negro que nadie vio venir y es alucinante

Espectáculos

Con una mezcla perfecta entre drama y humor negro, esta película británica se transformó en una de las joyas ocultas de Netflix.

La película llena de drama y humor negro que nadie vio venir y es alucinante

La película llena de drama y humor negro que nadie vio venir y es alucinante

Netflix nunca deja de sorprender con producciones que logran combinar emoción, ironía y personajes inolvidables. Una de ellas es una película que se ganó el reconocimiento de la crítica y del público por su estilo provocador y su trama cargada de giros inesperados.

Dirigida por J Blakeson, esta producción británica estrenada en 2021 se convirtió en un fenómeno dentro de la plataforma gracias a la interpretación de Rosamund Pike, quien incluso ganó un Globo de Oro a Mejor Actriz por su papel. Con una historia tan brillante como inquietante, la película logra que uno no pueda dejar de mirar ni un segundo.

El film mezcla sátira, suspenso y humor negro para contar una historia tan cruel como fascinante, donde nada es lo que parece. A través de personajes fríos y carismáticos, logra poner en evidencia las trampas del sistema y el poder del dinero, en un relato que se disfruta de principio a fin.

De qué trata "Descuida, yo te cuido"

La película sigue a Marla Grayson (Rosamund Pike), una tutora legal sin escrúpulos que se dedica a estafar a adultos mayores bajo el pretexto de cuidarlos. Junto a su socia y pareja Fran (Eiza González), ha construido un imperio basado en manipular el sistema judicial para quedarse con los bienes de sus víctimas.

Todo cambia cuando el dúo cree haber encontrado a su próxima presa perfecta: Jennifer Peterson (Dianne Wiest), una mujer mayor aparentemente sin familia. Pero pronto descubren que su nueva “cliente” tiene vínculos peligrosos con una red criminal liderada por Roman Lunyov (Peter Dinklage), y el plan se convierte en un juego mortal de poder, venganza y ambición.

“Descuida, yo te cuido” logra mantener la tensión constante, con una dirección elegante y un guion que equilibra la crítica social con el humor más ácido. Una película perfecta para quienes disfrutan de historias con personajes moralmente ambiguos y finales inesperados.

Reparto de "Descuida, yo te cuido"

  • Rosamund Pike como Marla Grayson

  • Peter Dinklage como Roman Lunyov

  • Eiza González como Fran

  • Chris Messina como Dean Ericson

  • Dianne Wiest como Jennifer Peterson

  • Isiah Whitlock Jr. como Lomax

  • Macon Blair como Feldstrom

  • Alicia Witt como Karen Amos

Tráiler de "Descuida, yo te cuido"

Embed - Descuida, yo te cuido | Tráiler oficial | Netflix

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas