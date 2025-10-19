Netflix: la película llena de drama y humor negro que nadie vio venir y es alucinante
Con una mezcla perfecta entre drama y humor negro, esta película británica se transformó en una de las joyas ocultas de Netflix.
Netflix nunca deja de sorprender con producciones que logran combinar emoción, ironía y personajes inolvidables. Una de ellas es una película que se ganó el reconocimiento de la crítica y del público por su estilo provocador y su trama cargada de giros inesperados.
Dirigida por J Blakeson, esta producción británica estrenada en 2021 se convirtió en un fenómeno dentro de la plataforma gracias a la interpretación de Rosamund Pike, quien incluso ganó un Globo de Oro a Mejor Actriz por su papel. Con una historia tan brillante como inquietante, la película logra que uno no pueda dejar de mirar ni un segundo.
El film mezcla sátira, suspenso y humor negro para contar una historia tan cruel como fascinante, donde nada es lo que parece. A través de personajes fríos y carismáticos, logra poner en evidencia las trampas del sistema y el poder del dinero, en un relato que se disfruta de principio a fin.
De qué trata "Descuida, yo te cuido"
La película sigue a Marla Grayson (Rosamund Pike), una tutora legal sin escrúpulos que se dedica a estafar a adultos mayores bajo el pretexto de cuidarlos. Junto a su socia y pareja Fran (Eiza González), ha construido un imperio basado en manipular el sistema judicial para quedarse con los bienes de sus víctimas.
Todo cambia cuando el dúo cree haber encontrado a su próxima presa perfecta: Jennifer Peterson (Dianne Wiest), una mujer mayor aparentemente sin familia. Pero pronto descubren que su nueva “cliente” tiene vínculos peligrosos con una red criminal liderada por Roman Lunyov (Peter Dinklage), y el plan se convierte en un juego mortal de poder, venganza y ambición.
“Descuida, yo te cuido” logra mantener la tensión constante, con una dirección elegante y un guion que equilibra la crítica social con el humor más ácido. Una película perfecta para quienes disfrutan de historias con personajes moralmente ambiguos y finales inesperados.
Reparto de "Descuida, yo te cuido"
Rosamund Pike como Marla Grayson
Peter Dinklage como Roman Lunyov
Eiza González como Fran
Chris Messina como Dean Ericson
Dianne Wiest como Jennifer Peterson
Isiah Whitlock Jr. como Lomax
Macon Blair como Feldstrom
Alicia Witt como Karen Amos
Tráiler de "Descuida, yo te cuido"
