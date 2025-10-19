Netflix: la serie española de época que rompió todos los récords de la plataforma con su trama de espionaje
Inspirada en una reconocida novela, combina historia, drama y espionaje con actuaciones brillantes.
Netflix sigue apostando fuerte por las producciones españolas y esta vez volvió a sorprender con una serie de época que arrasó en la plataforma. Con un elenco de primer nivel y una trama que mezcla historia, política y conspiraciones, Esta serie se transformó en una de las ficciones más comentadas y aplaudidas del catálogo.
La historia, basada en la novela homónima de Almudena Grandes, transporta al espectador a los años más turbulentos de la España del siglo XX. En medio de la posguerra y bajo el régimen franquista, la serie despliega una trama de intrigas que muestra cómo la supervivencia, la lealtad y el amor pueden volverse peligrosos cuando nada es lo que parece.
Con una ambientación impecable y un ritmo atrapante, Los pacientes del doctor García combina el drama histórico con el suspenso del espionaje internacional. Cada episodio mantiene la tensión al máximo, con personajes complejos y un contexto que refleja la crudeza de una época marcada por el silencio y el miedo.
De qué trata "Los pacientes del doctor García"
La serie sigue la vida del doctor Guillermo García Medina (Javier Rey), quien tras la victoria de Franco debe continuar en Madrid bajo una identidad falsa. Esa nueva documentación, que le permite sobrevivir, fue un regalo de su mejor amigo, Manuel Arroyo Benítez (Tamar Novas), un diplomático republicano al que salvó en plena guerra en 1937.
Sin embargo, en 1946, Manuel regresa del exilio con una misión secreta y peligrosa: infiltrarse en una red de evasión de criminales nazis y prófugos del Tercer Reich dirigida por Clara Stauffer, una mujer alemana y falangista con poderosas conexiones. El doctor García se ve arrastrado nuevamente a un mundo de conspiraciones, mentiras y decisiones imposibles.
Entre la tensión política, las relaciones personales y el espionaje, la serie logra un equilibrio perfecto entre lo histórico y lo emocional, mostrando los dilemas morales de una generación marcada por la guerra.
Reparto de "Los pacientes del doctor García"
Javier Rey
Tamar Novas
Verónica Echegui
Las actuaciones son uno de los grandes puntos fuertes de la serie. Javier Rey deslumbra con su interpretación contenida y profunda, mientras Tamar Novas y Verónica Echegui completan un elenco de lujo que sostiene el drama con intensidad y verdad.
Tráiler de "Los pacientes del doctor García"
