Netflix: la serie española de época que rompió todos los récords de la plataforma con su trama de espionaje

Entre la tensión política, las relaciones personales y el espionaje, la serie logra un equilibrio perfecto entre lo histórico y lo emocional, mostrando los dilemas morales de una generación marcada por la guerra.

Reparto de "Los pacientes del doctor García"

Javier Rey

Tamar Novas

Verónica Echegui

Las actuaciones son uno de los grandes puntos fuertes de la serie. Javier Rey deslumbra con su interpretación contenida y profunda, mientras Tamar Novas y Verónica Echegui completan un elenco de lujo que sostiene el drama con intensidad y verdad.

Tráiler de "Los pacientes del doctor García"