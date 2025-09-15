Netflix: la producción que es una de las mas recomendadas del último tiempo
Netflix tiene en su catálogo una de las producciones más intensas de los últimos tiempos. Con un drama contundente y una protagonista atrapante, esta serie se volvió imposible de dejar de ver.
Dentro del catálogo de Netflix abundan los dramas que conmueven, pero pocas series logran el impacto que generó esta historia española. Con un relato lleno de tensión y una interpretación protagónica de alto nivel, la ficción se convirtió en una de las más comentadas y recomendadas por los suscriptores en los últimos años.
El atractivo de la serie radica en que comienza como una aparente historia romántica, para luego dar un giro brusco hacia un drama profundo que explora temas sensibles y difíciles de abordar. Esa capacidad de conmover y mantener al espectador atrapado desde el primer capítulo es lo que la hace sobresalir entre otras producciones.
Estrenada en 2021 y con llegada al catálogo internacional en 2022, la serie cuenta con 13 capítulos cargados de emoción, suspenso y denuncia social. Su origen se encuentra en la adaptación de la exitosa novela televisiva turca "Fatmagül", pero con un sello propio que conquistó a la audiencia española y global.
De qué trata "Alba"
La protagonista es Alba Llorens Vendrell, interpretada por Elena Rivera, una joven que regresa a su ciudad natal para descansar. Lo que parecía un viaje tranquilo se convierte en pesadilla después de asistir a una fiesta en la que es víctima de una agresión sexual múltiple.
Al despertar en la playa, descubre la magnitud de lo ocurrido y el horror aumenta cuando se entera de que algunos de los responsables son amigos de su novio, Bruno Costa. El drama se intensifica aún más al develarse que otra persona cercana también estuvo implicada, lo que desata una historia desgarradora de búsqueda de justicia y enfrentamiento con el poder y el silencio.
Reparto de "Alba"
-
Elena Rivera (Alba Llorens Vendrell)
Eric Masip (Bruno Costa Campoamor)
Álvaro Rico (Jacobo Entrerríos)
Pol Hermoso (Rubén Entrerríos)
Jason Fernández (Hugo Roig)
Miguel Fernández (César Valdivieso)
Tráiler de "Alba"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario