Netflix: la producción que es una de las mas recomendadas del último tiempo

Al despertar en la playa, descubre la magnitud de lo ocurrido y el horror aumenta cuando se entera de que algunos de los responsables son amigos de su novio, Bruno Costa. El drama se intensifica aún más al develarse que otra persona cercana también estuvo implicada, lo que desata una historia desgarradora de búsqueda de justicia y enfrentamiento con el poder y el silencio.