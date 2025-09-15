La impactante nueva revelación de la vidente que anuncia la renuncia de Milei: cómo será 2026 para Argentina

Finalmente, ratificó su mensaje anterior, aportando nuevos detalles: "Argentina va a tener un crecimiento muy grande, ya que los suelos del interior de Argentina van a dar dinero. Bendiciones a toda la Argentina, va a salir adelante en todo. Los cambios son ahora a fines del año 2025 y a principios de 2026 se van a notar cada vez más los cambios en Argentina". Luego, en otro video, Rosa Pascal aclaró que todo esto sucederá una vez que Milei ya no esté en el poder.