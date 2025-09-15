Para justificar el ajuste a jubilados, el biógrafo de Javier Milei citó una frase homofóbica del mandatario
Javier Milei hizo de la violencia contra las minorías el eje central de su discurso y las convirtió en el blanco predilecto de sus políticas de ajuste.
El gobierno de Javier Milei hizo de la violencia verbal uno de los ejes centrales de su discurso. El odio fue dirigido contra distintas grupos y minorías a las que acusó de parasitar el Estado y se convirtieron así en el centro predilecto de la motosierra. Entre ellos se encuentran los discapacitados, diversidades sexuales, pueblos originarios, mujeres y jubilados, por solo nombrar algunos.
En ese camino la homofobia es una de las características que atraviesa casi de manera permanente el discurso de Milei y los libertarios. Y así lo dejó en evidencia el biógrafo del líder de La Libertad Avanza, Nicolás Márquez, quien, para justificar el ajuste a los jubilados, apeló a una de las máximas homofóbicas que Milei repite livianamente en cuanta oportunidad se le presenta.
En diálogo con FM Millenium, Márquez aseguró que en el pasado el Congreso de la Nación "inventó más de 4 millones de jubilados sin aportes" y explicó así la necesidad de descargar sobre ellos el ajuste: "Javier Milei tiene una frase que es muy cierta, 'con el culo ajeno somos todos putos'".
Milei ya había quedado en el ojo de la tormenta en el pasado por su homofobia que provocó una fuerte respuesta internacional cuando, en su discurso en el Foro de Davos emparentó la homosexualidad con la pedofilia.
"Cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos", disparó Milei ante un atónito auditorio integrado incluso por algunos de los sectores más conservadores del mundo.
La avanzada homofóbica del gobierno libertario provocó una masiva movilización en rechazo a Milei. A pesar de ello el líder de LLA lejos de disculparse, redoló la apuesta. Tras la masiva marcha Milei volvió a atacar en LN+ las políticas de género y difundió nuevas fake news. En ese sentido aseguró que en la provincia de Buenos Aires existen "240 centros de hormonización", donde le amputan "los genitales a una criatura mientras le llenan la cabeza que es otra cosa distinta de lo que dice su biología".
