Para justificar el ajuste a jubilados, el biógrafo de Javier Milei citó una frase homofóbica del mandatario

javier milei enojado.jpg

"Cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos", disparó Milei ante un atónito auditorio integrado incluso por algunos de los sectores más conservadores del mundo.

La avanzada homofóbica del gobierno libertario provocó una masiva movilización en rechazo a Milei. A pesar de ello el líder de LLA lejos de disculparse, redoló la apuesta. Tras la masiva marcha Milei volvió a atacar en LN+ las políticas de género y difundió nuevas fake news. En ese sentido aseguró que en la provincia de Buenos Aires existen "240 centros de hormonización", donde le amputan "los genitales a una criatura mientras le llenan la cabeza que es otra cosa distinta de lo que dice su biología".