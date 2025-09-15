Netflix: la serie que pisa el umbral de lo prohibido y que se puede ver de un tirón
Con dos temporadas, esta producción estadounidense narra una historia de drama único en la plataforma. Los detalles en la nota.
Estados Unidos es uno de los países que más materiales cinematográfico le aporta a Netflix. Desde películas, series o documentales, el estado norteamericano destaca por sus producciones de gran calidad, con historias atrapantes, giros inesperados y elencos de primer nivel que logran atrapar la atención de los espectadores.
Una de las series que es furor en la plataforma de streaming es "Beauty in Black". Esta producción presenta dos temporadas de 16 episodios en total y su estreno en Netflix se dio el año pasado. Sin embargo, la segunda parte, compuesta por ocho capítulos, arribó hace algunos días al catálogo.
Con la participación de Taylor Polidore y Crystle Stewart, esta serie estadounidense narra una historia de drama inquietante que la coloca como una de las producciones más exitosas del 2025. Si bien su segunda temporada arribó el pasado jueves, ya es furor en Netflix.
De qué trata "Beauty in Black"
Esta serie sigue la vida de Kimmie (Taylor Polidore Williams), una estríper que se adentra en la vida de una familia rica y extraña dueña de una marca de cosméticos reconocidos en Estados Unidos.
Sin embargo, lo que parece lujo y éxito esconde secretos oscuros y un peligroso tráfico de personas. Entre intrigas y dilemas, Kimmie deberá decidir hasta dónde arriesgar su vida para sobrevivir y descubrir la verdad que esconden los Bellarie.
Reparto de "Beauty in Black"
- Taylor Polidore Williams como Kimmie
- Crystle Stewart como Mallory
- Amber Reign Smith como Rain
- Xavier Smalls como Angel
- Julian Horton como Roy
- Steven G. Norfleet como Charles
- Richard Lawson como Norman
- Terrell Carter como Varney
- Shannon Wallace como Calvin
- Charles Malik Whitfield como Jules
- Debbi Morgan como Olivia
Tráiler de "Beauty in Black"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario