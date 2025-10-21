Netflix: la producción que te va a hacer desternillar de risa

Reparto de "Hombres de verdad"

El elenco de esta comedia está liderado por figuras muy reconocidas en Alemania, que aportan naturalidad y química en cada escena:

Ulf: Tom Beck

Andi: Moritz Führmann

Erik: David Rott

Cem: Serkan Kaya

La serie cuenta con ocho episodios de poco más de 30 minutos cada uno, perfectos para ver de corrido en una tarde de relax.

Tráiler de "Hombres de verdad"