La serie australiana que es considerada como una de las mejores de Netflix
Una historia atrapante, un escenario visual deslumbrante y un protagonista en estado de gracia. Esta serie se convirtió en una de las más elogiadas.
Dentro del extenso catálogo de Netflix, hay producciones que sobresalen no solo por su guion o actuaciones, sino también por su impactante puesta en escena. Una de ellas es una joya australiana que, con apenas doce capítulos, logró captar la atención del público mundial y posicionarse entre las más vistas de la plataforma.
Esta serie combina drama, thriller psicológico, comedia negra y misterio de una manera única. Su narrativa fluye con ritmo cinematográfico, acompañada por una dirección impecable y una fotografía que transforma el árido paisaje australiano en un personaje más de la historia. La ambientación y la tensión visual le otorgan una identidad propia que la diferencia del resto de las producciones del género.
Además de su impecable realización técnica, la serie conquistó a los espectadores por su profundidad emocional. Los personajes se enfrentan a dilemas de identidad, culpa y redención, en un contexto donde nada es lo que parece. La crítica internacional la destacó por su audacia y originalidad, y el público no tardó en pedir una segunda temporada que mantuviera la misma intensidad y calidad narrativa.
De qué trata "El turista"
La historia de "El turista" comienza con un hombre que despierta en un hospital del interior remoto y árido de Australia, sin recordar quién es ni por qué tantas personas lo quieren muerto. A partir de ese momento, se desencadena una trama llena de giros inesperados, persecuciones y secretos, donde cada episodio revela una pieza más del misterio.
Inspirada en el estilo del thriller británico pero con un sello propio, la serie mantiene un equilibrio entre el suspenso y la introspección, explorando los límites de la identidad y la memoria. El paisaje australiano no solo sirve de telón de fondo, sino que potencia la sensación de aislamiento, peligro y desconcierto que vive el protagonista.
La dirección aprovecha cada elemento del entorno para construir un relato visualmente potente. El resultado es una serie que combina acción y reflexión, y que confirma el creciente prestigio de la producción australiana dentro del catálogo de Netflix.
Reparto de "El turista"
-
Jamie Dornan como El Hombre
Danielle Macdonald como Helen Chambers
Shalom Brune-Franklin como Luci Miller / Victoria
Ólafur Darri Ólafsson como Billy Nixon
Alex Dimitriades como Kosta Panigiris
Genevieve Lemon como Sue
Danny Adcock como Ralph
Damon Herriman como el detective Lachlan Rogers
Cada uno de los actores aporta una interpretación sólida y matizada, destacándose Jamie Dornan por su versatilidad y magnetismo. Su papel en “El turista” representa uno de los mejores de su carrera, logrando transmitir vulnerabilidad y misterio en igual medida.
Tráiler de "El turista"
