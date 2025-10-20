La serie australiana que es considerada como una de las mejores de Netflix

La dirección aprovecha cada elemento del entorno para construir un relato visualmente potente. El resultado es una serie que combina acción y reflexión, y que confirma el creciente prestigio de la producción australiana dentro del catálogo de Netflix.

Reparto de "El turista"

Jamie Dornan como El Hombre

Danielle Macdonald como Helen Chambers

Shalom Brune-Franklin como Luci Miller / Victoria

Ólafur Darri Ólafsson como Billy Nixon

Alex Dimitriades como Kosta Panigiris

Genevieve Lemon como Sue

Danny Adcock como Ralph

Damon Herriman como el detective Lachlan Rogers

Cada uno de los actores aporta una interpretación sólida y matizada, destacándose Jamie Dornan por su versatilidad y magnetismo. Su papel en “El turista” representa uno de los mejores de su carrera, logrando transmitir vulnerabilidad y misterio en igual medida.

