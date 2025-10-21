L-Gante tomó una drástica decisión en su carrera: el comunicado que lo cambia todo

Fuentes cercanas al entorno del artista señalaron que las diferencias se originaron en el manejo de los ingresos provenientes de presentaciones, regalías y plataformas digitales. En algunos contratos, la distribución de ganancias habría sido notoriamente desigual, con un 70 % para el representante y solo un 30 % para L-Gante, situación que terminó por desgastar la relación.

L Gante Maxi El Brother manager

A esto se suma un reclamo económico que, de acuerdo con distintos medios, podría rondar en más de un millón de dólares. Incluso se mencionan vehículos de alta gama y una vivienda en un barrio privado, que estarían a nombre del exmánager o de su entorno, y que habrían sido motivo de nuevas sospechas y conflictos.

El distanciamiento también tuvo un costado más tenso. Hace un tiempo se filtró un video de una fuerte discusión entre ambos, ocurrida a la salida de un show, donde se los ve intercambiando empujones y golpes, que intentaron minimizar.

En medio de este clima, el propio padre de L-Gante, Miguel Ángel Prosi, rompió el silencio y acusó públicamente a Maxi El Brother de "liderar una banda" que habría vaciado económicamente al artista. Esa declaración terminó de exponer la profundidad del quiebre.