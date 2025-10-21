Series en Netflix: la producción sueca con escenas muy subidas de tono

MinutoUno

Este serie europea, de tan solo 18 capítulos y estrenada en el 2021, es uno de los grandes éxitos de la plataforma. Los detalles en la nota.

Con la participación de Edvin Ryding

Con la participación de Edvin Ryding, esta serie sueca es una de las grandes revoluciones de Netflix. 

Entre las producciones europeas que conquistaron a los espectadores en Netflix, “Jóvenes altezas” es una de las grandes sensaciones de la plataforma en este 2025. La serie sueca combina el drama juvenil y suspenso, mostrando los dilemas de la monarquía moderna a través de una producción de gran nivel.

Con Edvin Ryding y Omar Rudberg como los protagonistas principales, esta historia fue estrenada en el 2021 y logró mantenerse vigente gracias a su trama intensa y atrapante. Además, presenta 18 capítulos que se dividen a lo largo de tres temporadas.

En los Premios Kristallen, los galardones más importantes de la televisión sueca, fue nominada como Mejor serie juvenil y Mejor actor para Ryding. Además, el cantante y actor Rudberg recibió menciones en los GAFFA Awards por su aporte musical a la producción. Estas distinciones consolidaron a la serie como una de las más exitosas en la pantalla grande.

De qué trata "Jóvenes Altezas"

Jóvenes altezas
“Jóvenes altezas” se adentra en el conflicto interno de Wilhelm, un heredero al trono que intenta encontrar su verdadera identidad lejos de la mirada pública.

Luego de un escándalo que sacude a la familia real, el joven es enviado a Hillerska, un colegio de élite donde las apariencias lo son todo. Allí comienza a vivir experiencias que jamás había imaginado: amistades sinceras, amores inesperados y una libertad que siempre le fue negada.

Reparto de "Jóvenes Altezas"

La producción también se destaca por su elenco de calidad y experiencia en el mundo cinematográfico, integrado por intérpretes con gran talento y solidez actoral.

  • Edvin Ryding
  • Omar Rudberg
  • Malte Gardinger
  • Frida Argento
  • Nikita Uggla
  • Samuel Astor
  • Nils Wetterholm
  • Tommy Wättring
  • Pernilla August

