Series en Netflix: la producción sueca con escenas muy subidas de tono
Este serie europea, de tan solo 18 capítulos y estrenada en el 2021, es uno de los grandes éxitos de la plataforma. Los detalles en la nota.
Entre las producciones europeas que conquistaron a los espectadores en Netflix, “Jóvenes altezas” es una de las grandes sensaciones de la plataforma en este 2025. La serie sueca combina el drama juvenil y suspenso, mostrando los dilemas de la monarquía moderna a través de una producción de gran nivel.
Con Edvin Ryding y Omar Rudberg como los protagonistas principales, esta historia fue estrenada en el 2021 y logró mantenerse vigente gracias a su trama intensa y atrapante. Además, presenta 18 capítulos que se dividen a lo largo de tres temporadas.
En los Premios Kristallen, los galardones más importantes de la televisión sueca, fue nominada como Mejor serie juvenil y Mejor actor para Ryding. Además, el cantante y actor Rudberg recibió menciones en los GAFFA Awards por su aporte musical a la producción. Estas distinciones consolidaron a la serie como una de las más exitosas en la pantalla grande.
De qué trata "Jóvenes Altezas"
“Jóvenes altezas” se adentra en el conflicto interno de Wilhelm, un heredero al trono que intenta encontrar su verdadera identidad lejos de la mirada pública.
Luego de un escándalo que sacude a la familia real, el joven es enviado a Hillerska, un colegio de élite donde las apariencias lo son todo. Allí comienza a vivir experiencias que jamás había imaginado: amistades sinceras, amores inesperados y una libertad que siempre le fue negada.
Reparto de "Jóvenes Altezas"
La producción también se destaca por su elenco de calidad y experiencia en el mundo cinematográfico, integrado por intérpretes con gran talento y solidez actoral.
- Edvin Ryding
- Omar Rudberg
- Malte Gardinger
- Frida Argento
- Nikita Uggla
- Samuel Astor
- Nils Wetterholm
- Tommy Wättring
- Pernilla August
Tráiler de "Jóvenes Altezas"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario