Se cayeron Mercado Pago, Naranja X, Ualá, Netflix y Disney+ e investigan qué fue lo que pasó

Daoudi citó "la pérdida de productividad de millones de trabajadores que no pueden realizar su trabajo, además de las operaciones comerciales que se detienen o retrasan, desde aerolíneas hasta fábricas", como resultado directo del fallo de AWS, que se hizo sentir hasta en ChatGPT con reiteradas desconexiones y demoras en las respuestas.

AWS, que es parte de Amazon y opera desde 2019 en Argentina, brinda el servicio de computación en la nube a numerosas empresas, gobiernos y organizaciones en todo el mundo: tiene 200 servicios activos distribuidos en 26 regiones globales.

Hace no mucho tiempo la compañía anunció la expansión de su presencia con una Local Zone en Buenos Aires que, se suponía, estaba destinada a mejorar la conectividad y el rendimiento para empresas como Mercado Libre, Despegar, el Hospital Italiano y el ITBA, que utilizan sus servidores para procesar grandes volúmenes de datos.