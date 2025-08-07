Netflix: la serie de 6 capítulos que roza el terror y va camino a ser la más vista del año

Esta serie es un claro ejemplo del salto cualitativo que están dando las producciones europeas, posicionándose como una de las opciones más atractivas y originales de todo 2025. La trama sorprendió por su fuerte vínculo con temas actuales, presentando un thriller distópico centrado en una Inteligencia Artificial. Desde su estreno en el catálogo de Netflix, generó un gran impacto y se mantuvo en el Top 3 mundial durante toda su primera semana.