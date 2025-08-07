Netflix: la serie de 6 capítulos que roza el terror y va camino a ser la más vista del año
La serie se transformó en uno de los éxitos más grandes de Netflix, pasando de ser una promesa a una de las mejores producciones del año en su catálogo.
Netflix renovó su catálogo de series y películas para seguir captando a los suscriptores más exigentes. En 2025, se sumó una producción que potencia el drama con solo 6 capítulos y un thriller que no tiene comparación: Cassandra. El repertorio incluye cada vez más propuestas desde Alemania, que no solo aumentaron en cantidad, sino también en calidad.
Esta serie es un claro ejemplo del salto cualitativo que están dando las producciones europeas, posicionándose como una de las opciones más atractivas y originales de todo 2025. La trama sorprendió por su fuerte vínculo con temas actuales, presentando un thriller distópico centrado en una Inteligencia Artificial. Desde su estreno en el catálogo de Netflix, generó un gran impacto y se mantuvo en el Top 3 mundial durante toda su primera semana.
Una tendencia que se mantiene hace casi tres años entre los usuarios de Netflix es la preferencia por historias breves y contundentes. Cassandra cumple a la perfección con esta característica, ofreciendo un relato ágil e intenso en solo 6 episodios.
Incorporada a mediados de 2025, esta serie rápidamente se convirtió en una de las más elegidas dentro del catálogo de Netflix, confirmando su lugar entre las producciones más exitosas del año en la plataforma de streaming.
De qué trata "Cassandra"
Según la sinopsis oficial de Netflix, esta innovadora serie alemana de 6 capítulos, Cassandra, narra la historia de una familia que se muda a una casa inteligente antigua y descubre que quien realmente controla el lugar es una asistente virtual dispuesta a todo para mantenerlos atrapados.
Desde su estreno en Netflix, la serie capturó la atención global de todos los internautas y para muchos está encaminada a convertirse en la más vista del 2025.
Reparto de "Cassandra"
- Benjamin Gutsche
- Mina Tander
- Joshua Kantara
- Lavinia Wilson
- Franz Hartwig
Tráiler de "Cassandra"
