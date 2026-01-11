Netflix: la serie brasileña que sorprende con una historia subida de tono
Con 10 episodios y una historia cargada de romance y drama, esta producción sudamericana tiene la participación especial de Jason Day. Los detalles en la nota.
En la actualidad, cada espectador busca series cortas que se pueden ver de un tirón, motivo por el cual estas producciones comenzaron a ganar gran popularidad en las plataformas de streaming. Netflix, HBO y Disney + observaron esta tendencia y, en el último tiempo, incluyeron diferentes títulos en sus extensos catálogos.
Un ejemplo destacado es "Jugar con fuego", una serie latinoamericana que atrapó rápidamente a los seguidores por su historia cargada de romance y dramatismo. Con una sola temporada de 10 episodios, es perfecta para maratonear durante las vacaciones.
Estrenada en 2019, esta producción también fue reconocida internacionalmente, destacándose en los New York Festival TV & Film Awards 2020, donde se adjudicó la plata como Mejor serie dramática y dos bronces por Mejor dirección de arte y Mejor dirección de cámaras.
De qué trata "Jugar con fuego"
"Jugar con fuego" narra la llegada de Fabrizio, un hombre encantador y provocador, al corazón del Eje Cafetero colombiano, donde su presencia despierta emociones y desencadena conflictos inesperados.
Su magnetismo pone en juego las relaciones de tres mujeres de alto poder adquisitivo, entre ellas Martina y su hija Andrea, quienes se ven envueltas en una red de celos, atracción y secretos.
Esta producción, dirigida por Andrés Marroquín, cuenta con episodios de aproximadamente 40 minutos cada uno, ofreciendo una experiencia altamente atrapante. Por otro lado, llegó a Netflix en 2019, generando una gran repercusión entre los suscriptores gracias a su mezcla de drama, romance y tensión.
Reparto de "Jugar con fuego"
- Jason Day (Fabrizio Ramírez)
- Margarita Rosa de Francisco (Martina Gaiani de Jaramillo)
- Carlos Ponce (Jorge Jaramillo)
- Gaby Espino (Camila Peláez de Miller)
- Laura Perico (Andrea Jaramillo Gaiani)
- Alejandro Aguilar (Gildardo)
- Tony Plana (Peter Miller)
Tráiler de "Jugar con fuego"
