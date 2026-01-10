Netflix: la producción no apta para menores de edad que sigue sumando reproducciones

De qué trata "Obsesión secreta"

Según la sinopsis oficial de Netflix, Obsesión secreta centra su historia en Jennifer, una mujer que despierta tras un violento ataque sin recordar absolutamente nada de su pasado. A su lado se encuentra el hombre que asegura ser su esposo, quien se muestra atento y protector, pero a medida que avanza la historia, la sensación de seguridad comienza a resquebrajarse.