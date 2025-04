Netflix: la serie de pocos capítulos que arrasa a nivel internacional

Las series cortas son la salvación perfecta cuando buscás algo que te atrape, sorprenda y que no te quite semanas enteras. Dentro de ese grupo, hay una producción que llegó a Netflix en 2024 y no tardó nada en convertirse en un verdadero éxito. Con una trama cargada de misterio y un reparto de lujo, esta miniserie es una apuesta que no falla.