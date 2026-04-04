Fuerza Bruta redobla la apuesta: Toti Spangenberg se suma a una nueva fecha
Luego de agotar su participación del 2 de abril, el protagonista de Margarita se suma también a la función del sábado, en la recta final del fenómeno teatral.
En la recta final de la temporada, Fuerza Bruta AVEN, la compañía teatral argentina más exitosa de los últimos años, anuncia que Ramiro “Toti” Spangenberg no solo será parte de la función del jueves 2 de abril —ya agotada— sino que, tras el éxito total, suma una nueva participación en la función del sábado 4 de abril.
La incorporación del joven actor generó una respuesta inmediata del público, consolidando una vez más el impacto de AVEN en la cartelera porteña y reafirmando su lugar como una de las experiencias más convocantes del momento.
Toti tiene 23 años y es el protagonista masculino de Margarita, la serie de Cris Morena disponible en la plataforma Max y en Telefe, donde da vida a Merlín. Músico multiinstrumentista y cantante, comenzó su formación actoral en 2021 en Otro Mundo, la escuela artística de Cris Morena, y al poco tiempo ya filmaba la tira que lo consagraría en la pantalla chica. Desde su estreno el 2 de septiembre de 2024, Margarita se convirtió en la serie argentina más vista en América Latina, y ya fue renovada para una segunda y tercera temporada. Su participación en AVEN representa un nuevo desafío artístico para este joven talento, que llega al espectáculo con toda la energía y el carisma que lo caracterizan.
Durante estos meses, AVEN logró consolidarse como una experiencia colectiva donde la audiencia y la puesta en escena se funden en un solo ritmo. La respuesta del público ha sido constante, agotando localidades semana tras semana y posicionando a la obra como una de las propuestas más potentes y originales de la cartelera actual.
Para quienes aún no han formado parte de esta experiencia, estos últimos días representan la última oportunidad de ver en vivo una producción que desafía los límites técnicos y físicos del teatro convencional, con funciones de jueves a sábados a las 21hs y domingos 20hs, hasta el 5 de abril inclusive.
Estrenada en 2023, AVEN es un viaje sensorial y físico que estalla en los cinco sentidos. Es sobre la alegría, la libertad y la belleza que parece olvidada, pero que sigue ahí, esperando ser reencontrada. La palabra “Aven” no tiene un significado concreto: es abstracta, inventada. Una mezcla de “aventura” y “paraíso”. Y eso es exactamente lo que propone: un paraíso lúdico y salvaje donde volar atravesando cascadas, bailar rodeado de mariposas, flotar en el universo o viajar dentro de una ballena es posible.
Nacida en 2003 de la mano de exmiembros de De La Guarda, Fuerza Bruta se ha consolidado como la compañía teatral argentina más exitosa del mundo, fusionando el teatro de acción con experiencias sensoriales que han cautivado a más de 6,8 millones de espectadores en 31 países.
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