Fuerza Bruta redobla la apuesta: Toti Spangenberg se suma a una nueva fecha

Estrenada en 2023, AVEN es un viaje sensorial y físico que estalla en los cinco sentidos. Es sobre la alegría, la libertad y la belleza que parece olvidada, pero que sigue ahí, esperando ser reencontrada. La palabra “Aven” no tiene un significado concreto: es abstracta, inventada. Una mezcla de “aventura” y “paraíso”. Y eso es exactamente lo que propone: un paraíso lúdico y salvaje donde volar atravesando cascadas, bailar rodeado de mariposas, flotar en el universo o viajar dentro de una ballena es posible.

Nacida en 2003 de la mano de exmiembros de De La Guarda, Fuerza Bruta se ha consolidado como la compañía teatral argentina más exitosa del mundo, fusionando el teatro de acción con experiencias sensoriales que han cautivado a más de 6,8 millones de espectadores en 31 países.