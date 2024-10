Netflix: la serie turca de 8 capítulos sobre traiciones amorosas que es una de las más vistas

Dentro del gran reparto de actores, se encuentra la participación de Serenay Sarikaya, quien toma el papel protagónico de la serie. Sarikaya es una actriz y modelo turca de gran recorrido por las pantallas de cine.

"Gracias, ¿el siguiente?" es una serie turca que sigue la historia de Leyla Taylan, una abogada joven y exitosa que, tras sufrir una traición amorosa, decide aventurarse en el mundo de las citas modernas. A pesar de su dolor, Leyla cuenta con el apoyo incondicional de sus mejores amigas, quienes la acompañan en este nuevo desafío.

A medida que trata de superar su ruptura, la protagonista conoce a Eyyaz, un chef que la ayudará a sanar sus heridas. Mientras tanto, Leyla se convierte en la representante legal de Tuba Tepeliolu, una mujer involucrada en un mediático proceso de divorcio, considerado "el caso del año".

Su adversario es Cem Murathan, un hombre poderoso y narcisista, conocido por haber destruido varias relaciones a lo largo de los años. Con determinación, Leyla se enfrenta a este personaje, pero a medida que lo hace, su mundo se ve envuelto en una lucha que pone a prueba su fortaleza emocional y profesional.

