Netflix reveló novedades de "Stranger Things" 5: cuándo se estrena y cómo se llaman los episodios

Los nombres de los episodios de "Stranger Things" 5

Episodio 1: “The Crawl”

Episodio 2: “The Vanishing of …”

Episodio 3: “The Turnbow Trap”

Episodio 4: “Sorcerer”

Episodio 5: “Shock Jock”

Episodio 6: "Escape from Camazotz”

Episodio 7: “The Bridge”

Episodio 8: “The Rightside Up”

Embed - Stranger Things 5 | Title Tease | Netflix

Fecha de estreno de la temporada 5 de "Stranger Things"

Si bien no hay una fecha en específico para el estreno, lo cierto es que Netflix ya dejó en claro que la serie se podrá ver a partir del 2025. En algún momento del año, volverá la historia más famosa y conocida de la plataforma.

La temporada 5 se anunció como la temporada final de Stranger Things, de la mano con otros proyectos que formarían parte de este universo, como la obra Stranger Things: The First Shadow en vivo en el West End de Londres, además de un spinoff animado aún sin título.

El día de "Stranger Things"

El 6 de noviembre de 1983, Will Byers desapareció en el pueblo de Hawkins, Indiana. Mucho después de que la comunidad dejara de buscarlo, sus amigos continuaron la búsqueda… y descubrieron a una niña misteriosa conocida sólo por un número: Once. Sola, perseguida y extremadamente poderosa, Once no se detendría ante nada para ayudarles a encontrar a su amigo. Los fans de Stranger Things de todo el mundo celebran el Día de Stranger Things el 6 de noviembre como un día especial para compartir su amor por la serie.