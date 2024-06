Netflix: la docuserie sobre Hitler que no se baja del top 10

Esta docuserie muestra el ascenso al poder de Adolf Hitler y los principales hitos de la Segunda Guerra Mundial. En seis episodios combina entrevistas con académicos, material de archivo y recreaciones dramatizadas, dando así una sensación de estar viendo una película muda.

El director Joe Berlinger, conocido por trabajos como Paradise Lost y The Ted Bundy Tapes, explicó que su interés por la historia alemana y el Holocausto surgió de una experiencia personal al ver imágenes de la liberación durante su adolescencia.

El segundo episodio destaca la vida personal de Hitler, enfocándose en su juventud y sus aspiraciones artísticas frustradas. Una de las recreaciones dramáticas más impactantes en la serie es la obsesión del joven Hitler con su sobrina Geli Raubel a principios de los años treinta. A pesar de sus intentos de convertir a Raubel en una gran cantante de ópera, su relación terminó trágicamente cuando ella se suicidó en 1931 con la pistola de Hitler.

El quinto episodio analiza el inicio de los campos de exterminio nazis y cómo los oficiales buscaban formas más “eficientes” de asesinar judíos en masa para “proteger el bienestar de los oficiales”.

La serie también destaca la falta de conocimiento del público sobre las atrocidades hasta los Juicios de Núremberg. En estos juicios, los fiscales presentaron imágenes de cadáveres recopiladas por cineastas como Roman Karmen, John Ford y Budd Schulberg.

Una característica distintiva de la serie es la inclusión del periodista William L. Shirer, quien fue uno de los pocos periodistas estadounidenses en Alemania durante el ascenso de Hitler. Sus experiencias de primera mano, plasmadas en numerosas obras literarias, ofrecen una perspectiva única a esta producción. Sobre su inclusión, Berlinger afirmó: “Queríamos una lente personal a través de la cual ver este momento histórico”.

Embed - Hitler and the Nazis: Evil on Trial | Official Trailer | Netflix