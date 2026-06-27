Fernando Burlando y el posible juicio de Flor Peña a Luzu TV: "Nicolás Occhiato se apresuró"
El reconocido abogado Fernando Burlando habló en la mesa de Mirtha Legrand sobre el escándalo que sigue envolviendo a la actriz y al canal de streaming.
El escándalo entre Flor Peña y Luzu TV está lejos de terminar. Luego de que la actriz decidiera recurrir a su abogado Fernando Burlando para que la asesore, todo pareciera indicar que Nicolás Occhiato deberá enfrentar el pago de una suma millonaria tras desvincular a Peña por una fake news sobre Jorge Messi.
En la mesa de Mirtha Legrand, el reconocido letrado habló al respecto de lo sucedido y señaló que la actriz "está en condiciones de hacerle juicio a Luzu TV", ya que "hubo una rescisión en la cual Florencia no tenía ningún tipo de voluntad".
Y añadió: "Después de la triste noticia que dio, que fue un gran error de su parte, que lo reconoció inmediatamente, llamó a la familia Messi una vez que terminó el programa, estaba muy angustiada, no podía realmente expulsar una sola palabra, que era llorar, llorar, llorar".
En este sentido, detalló: "Bueno, lo primero que hizo obviamente fue pedirle disculpas a la familia, más allá de revertir la noticia. Fue un grave error, grave error. Pero también me parece que la decisión de parte de Luzu y también de Nico fue un poco apresurada. Porque es una gran artista Florencia".
"Y había un contrato firmado, entonces ese contrato de alguna manera establecía para la rescisión ciertas condiciones. En este caso, directamente le dijeron 'no vengas más'. Con lo que eso significa, Flor, hasta el día de hoy sigue llorando", cerró, dejando en claro que este escándalo seguirá escalando.
Una fortuna: el millonario reclamo de Florencia Peña a Occhiato tras el escándalo
Si bien pareciera que el conflicto no escalará hasta Tribunales, lo que sí está cerca de suceder es el desembolso de una suma millonaria por parte de Luzu a la cuenta bancaria de Flor Peña, dado que, tras ser asesorada por Fernando Burlando, la mediática intimó a la emisora y le hizo un reclamo formal.
En este sentido, Pablo Layus informó que "hay tres puntos para resumir que son realmente muy importantes", dado que Peña "pide cumplimiento del contrato, liquidación y porcentaje de la pauta publicitaria, los famosos PNT que tenía liberados y que no van a ser efectivos, pero hay que llegar a un acuerdo también con esto".
Y añadió: "Y un punto que no hay para dejarlo pasar tiene que ver con el resarcimiento por daños y perjuicios. Se juntaron en los reclamos hasta algunos memes que se han vuelto virales mostrando a Florencia Peña de una manera, digamos, donde es el claro ejemplo de la fake news, para llamarlo de alguna forma".
"Aquí tenemos las primeras hojas del reclamo de Florencia Peña hacia el Luzu TV y estamos hablando de cifras realmente importantes. Estoy contando y son ocho ceros. En este caso tendría un dos adelante", detalló el periodista, dejando en claro que el reclamo económico a Nicolás Occhiato es de $20.000.000.
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