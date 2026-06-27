Fernando Burlando y el posible juicio de Flor Peña a Luzu TV: "Nicolás Occhiato se apresuró"

"Y había un contrato firmado, entonces ese contrato de alguna manera establecía para la rescisión ciertas condiciones. En este caso, directamente le dijeron 'no vengas más'. Con lo que eso significa, Flor, hasta el día de hoy sigue llorando", cerró, dejando en claro que este escándalo seguirá escalando.

burlando

Una fortuna: el millonario reclamo de Florencia Peña a Occhiato tras el escándalo

Si bien pareciera que el conflicto no escalará hasta Tribunales, lo que sí está cerca de suceder es el desembolso de una suma millonaria por parte de Luzu a la cuenta bancaria de Flor Peña, dado que, tras ser asesorada por Fernando Burlando, la mediática intimó a la emisora y le hizo un reclamo formal.

En este sentido, Pablo Layus informó que "hay tres puntos para resumir que son realmente muy importantes", dado que Peña "pide cumplimiento del contrato, liquidación y porcentaje de la pauta publicitaria, los famosos PNT que tenía liberados y que no van a ser efectivos, pero hay que llegar a un acuerdo también con esto".

Y añadió: "Y un punto que no hay para dejarlo pasar tiene que ver con el resarcimiento por daños y perjuicios. Se juntaron en los reclamos hasta algunos memes que se han vuelto virales mostrando a Florencia Peña de una manera, digamos, donde es el claro ejemplo de la fake news, para llamarlo de alguna forma".

"Aquí tenemos las primeras hojas del reclamo de Florencia Peña hacia el Luzu TV y estamos hablando de cifras realmente importantes. Estoy contando y son ocho ceros. En este caso tendría un dos adelante", detalló el periodista, dejando en claro que el reclamo económico a Nicolás Occhiato es de $20.000.000.

flor peña a occhiato