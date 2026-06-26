Nicolás Occhiato negó que el regreso de Luzu TV del Mundial 2026 esté vinculado a Flor Peña: "Qué raro..."
El conductor desmintió que el regreso del equipo al país se deba al conflicto legal con Florencia Peña y aseguró que la cobertura terminaba en dieciseisavos.
En las últimas horas comenzaron a circular en redes sociales distintas versiones sobre el futuro de la cobertura del Mundial 2026 por parte de Luzu TV. Frente a esos rumores, Nicolás Occhiato utilizó su cuenta de X para desmentir las especulaciones y explicar cómo estaba prevista la planificación del canal desde un principio.
Entre los comentarios que se viralizaron, algunos sostenían que el equipo regresaba antes de lo previsto a la Argentina por el conflicto legal vinculado a Florencia Peña. Sin embargo, el conductor negó esa versión y aseguró que la decisión no tenía ninguna relación con esos trascendidos.
“Nuestra cobertura del Mundial siempre estuvo planificada y comunicada hasta los dieciseisavos, después del partido de Argentina en Miami. La verdad es curioso todo lo que quisieron instalar: primero que nos iban a deportar, después que se nos habían caído las marcas y ahora que nos volvemos antes… Qué raro todo, che”, escribió.
Con ese mensaje, el fundador de Luzu TV dejó en claro que el regreso del equipo ya estaba definido desde el inicio de la cobertura y descartó que hubiera cambios de último momento. Su publicación rápidamente se volvió viral y abrió un fuerte debate entre los usuarios, que reaccionaron a las distintas versiones difundidas en las redes. De esa manera, Occhiato buscó poner fin a las especulaciones y ratificó que el cronograma de trabajo nunca fue modificado.
Repercusión en redes tras la desmentida de Nicolás Occhiato
Tras la publicación, los usuarios se dividieron entre quienes apoyaron a Occhiato y quienes lo criticaron duramente. “Al árbol que da fruto es que le tiran más. Aguante”, escribió una seguidora en defensa del conductor.
Del otro lado, varios comentarios hicieron referencia al conflicto judicial con Flor Peña: “Lo del juicio de 200 palos es invento también, ¿che?”, lanzó una usuaria.
Otros apuntaron contra el tono de su mensaje: “Bajate de esa soberbia Occhiato. Te está matando”, “Sos muy soberbio, no hay cosa peor que hacerse el humilde para captar público y terminar siendo la grasada soberbia que sos” y “Te hiciste el canchero haciendo ese descargo todo soberbio y quedaste como un boludo”, fueron algunas de las respuestas que más repercusión generaron.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario