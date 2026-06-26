Nicolás Occhiato negó que el regreso de Luzu TV del Mundial 2026 esté vinculado a Flor Peña: "Qué raro..."

Con ese mensaje, el fundador de Luzu TV dejó en claro que el regreso del equipo ya estaba definido desde el inicio de la cobertura y descartó que hubiera cambios de último momento. Su publicación rápidamente se volvió viral y abrió un fuerte debate entre los usuarios, que reaccionaron a las distintas versiones difundidas en las redes. De esa manera, Occhiato buscó poner fin a las especulaciones y ratificó que el cronograma de trabajo nunca fue modificado.

occhiato mundial

Repercusión en redes tras la desmentida de Nicolás Occhiato

Tras la publicación, los usuarios se dividieron entre quienes apoyaron a Occhiato y quienes lo criticaron duramente. “Al árbol que da fruto es que le tiran más. Aguante”, escribió una seguidora en defensa del conductor.

Del otro lado, varios comentarios hicieron referencia al conflicto judicial con Flor Peña: “Lo del juicio de 200 palos es invento también, ¿che?”, lanzó una usuaria.

Otros apuntaron contra el tono de su mensaje: “Bajate de esa soberbia Occhiato. Te está matando”, “Sos muy soberbio, no hay cosa peor que hacerse el humilde para captar público y terminar siendo la grasada soberbia que sos” y “Te hiciste el canchero haciendo ese descargo todo soberbio y quedaste como un boludo”, fueron algunas de las respuestas que más repercusión generaron.