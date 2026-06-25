Una fortuna: el millonario reclamo de Florencia Peña a Nicolás Occhiato tras el escándalo en Luzu TV
Luego de que Flor Peña lanzara una fake news sobre Jorge Messi, quedó expuesta y tuvo que dar un paso al costado. Ahora, contraataca.
El escándalo entre Florencia Peña y Nicolás Occhiato tras una fake news sobre Jorge Messi al aire de Luzu TV sumó un nuevo capítulo. Luego de que el entorno de la actriz confirmara que no le haría juicio al dueño de ese canal de streaming, lo cierto es que parece haber cambiado de opinión.
Si bien pareciera que el conflicto no escalará hasta Tribunales, lo que sí está cerca de suceder es el desembolso de una suma millonaria por parte de Luzu a la cuenta bancaria de Flor Peña, dado que, tras ser asesorada por Fernando Burlando, la mediática intimó a la emisora y le hizo un reclamo formal.
En este sentido, Pablo Layus informó que "hay tres puntos para resumir que son realmente muy importantes", dado que Peña "pide cumplimiento del contrato, liquidación y porcentaje de la pauta publicitaria, los famosos PNT que tenía liberados y que no van a ser efectivos, pero hay que llegar a un acuerdo también con esto".
Y añadió: "Y un punto que no hay para dejarlo pasar tiene que ver con el resarcimiento por daños y perjuicios. Se juntaron en los reclamos hasta algunos memes que se han vuelto virales mostrando a Florencia Peña de una manera, digamos, donde es el claro ejemplo de la fake news, para llamarlo de alguna forma".
"Aquí tenemos las primeras hojas del reclamo de Florencia Peña hacia el Luzu TV y estamos hablando de cifras realmente importantes. Estoy contando y son ocho ceros. En este caso tendría un dos adelante", detalló el periodista, dejando en claro que el reclamo económico a Nicolás Occhiato es de $20.000.000.
Florencia Peña volvió al teatro tras la polémica: ¿cuál fue la reacción de su público?
La controversia por la información errónea relacionada con la salud de Jorge Messi continúa generando repercusiones. Aunque Florencia Peña ya fue apartada de El show del verano y de Luzu TV, el canal de streaming donde ocurrió el episodio durante la emisión del jueves al mediodía, el tema sumó nuevos capítulos en las últimas horas.
En medio de una jornada marcada por críticas y comentarios en redes sociales, la conductora decidió continuar con sus compromisos laborales y no suspender la función teatral que tenía programada. Así, subió al escenario de Las Hijas, la obra que protagoniza junto a Soledad Villamil y Pilar Gamboa, donde recibió una respuesta positiva por parte de los espectadores que le mostraron su apoyo con un caluroso aplauso.
Durante la cobertura de Arriba Argentinos (El Trece), la periodista May Martorelli contó cómo atravesó la actriz las horas posteriores a la polémica. Mientras se mostraban imágenes de la función, explicó: “Decidió ir a pesar de todo, a pesar de que se la vio muy angustiada durante todo el día”.
La reacción del público al ver a Florencia Peña
La aparición de Peña sobre el escenario generaba expectativa por la posibilidad de una respuesta negativa del público tras el episodio que protagonizó. Sin embargo, según relató la cronista, el clima dentro de la sala fue completamente diferente.
“Quienes estuvieron ahí dicen que todos los chistes fueron festejados, el público estuvo normal”, señaló Martorelli al referirse a lo ocurrido durante el espectáculo.
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