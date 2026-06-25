Una fortuna: el millonario reclamo de Florencia Peña a Nicolás Occhiato tras el escándalo en Luzu TV

flor peña a occhiato

Florencia Peña volvió al teatro tras la polémica: ¿cuál fue la reacción de su público?

La controversia por la información errónea relacionada con la salud de Jorge Messi continúa generando repercusiones. Aunque Florencia Peña ya fue apartada de El show del verano y de Luzu TV, el canal de streaming donde ocurrió el episodio durante la emisión del jueves al mediodía, el tema sumó nuevos capítulos en las últimas horas.

En medio de una jornada marcada por críticas y comentarios en redes sociales, la conductora decidió continuar con sus compromisos laborales y no suspender la función teatral que tenía programada. Así, subió al escenario de Las Hijas, la obra que protagoniza junto a Soledad Villamil y Pilar Gamboa, donde recibió una respuesta positiva por parte de los espectadores que le mostraron su apoyo con un caluroso aplauso.

Durante la cobertura de Arriba Argentinos (El Trece), la periodista May Martorelli contó cómo atravesó la actriz las horas posteriores a la polémica. Mientras se mostraban imágenes de la función, explicó: “Decidió ir a pesar de todo, a pesar de que se la vio muy angustiada durante todo el día”.

La reacción del público al ver a Florencia Peña

La aparición de Peña sobre el escenario generaba expectativa por la posibilidad de una respuesta negativa del público tras el episodio que protagonizó. Sin embargo, según relató la cronista, el clima dentro de la sala fue completamente diferente.

“Quienes estuvieron ahí dicen que todos los chistes fueron festejados, el público estuvo normal”, señaló Martorelli al referirse a lo ocurrido durante el espectáculo.

Embed VIDEO Flor Peña agradece el amor de su público en el teatro pic.twitter.com/aJit01iCxq — minutouno (@minutounocom) June 21, 2026