Nuevo parte médico de Thiago Medina: cómo está su salud

En las últimas horas, Camilota, hermana del ex Gran Hermano, habló con los medios de comunicación que se encontraban presentes en el hospital y dio más detalles de la situación.

“Lo único que pedimos es cadenas de oración”, enfatizó la exparticipante de Cuestión de Peso, pese a las leves mejorías ya que está sedado en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica.

Luego pidió: “También necesitamos que respeten un poquito, porque es una situación bastante dura para todos. Hay hermanos e hijas que los esperan".

“Están difundiendo un montón de cosas que no son. Imágenes falsas, fotos...”, aclaró Camila al tiempo que insistía en que solo familiares de sangre o Daniela Celis iban a dar información concreta de lo que está sucediendo.

Por otro lado, la influencer pidió que las marcas o emprendimientos que quieran trabajar con ella, le escriban a sus redes sociales para hacer publicidades y poder costear los traslados y la comida en estos días tan difíciles.

Por último, reiteraron la convocatoria a dadores de sangre de cualquier grupo y factor al hospital Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno.