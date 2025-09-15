Nuevo parte médico de Thiago Medina: cómo está su salud
Dieron a conocer más información sobre el estado en el que se encuentra el ex Gran Hermano tras su grave accidente
La preocupación por la salud de Thiago Medina es muy grande y mucha gente está pendiente de su evolución. A raíz de esto, este lunes por la tarde se dio a conocer un nuevo parte médico del joven que continúa internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno tras el grave accidente en moto que sufrió el pasado viernes.
El periodista Guido Záffora, en su cuenta de X, ex Twitter, compartió el comunicado que emitieron desde el centro de salud. “El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica. Se encuentra estable y con pronóstico reservado”, expresaron.
Por otro lado, su familia y amigos siguen pidiendo cadena de oración y a la gente que pueda se acerque al hospital para donar sangre sin importar el factor, ya que es muy importante para el joven que está peleando por su vida.
El conmovedor pedido de Camilota a Thiago Medina: "Tus hijas te esperan"
La salud de Thiago Medina tiene a todos preocupados y atentos a cada parte médico que dan para saber cómo viene su evolución. Mientras, su familia se encuentra muy angustiada, pero unida para tratar de atravesar este momento lo más fuerte que se pueda.
En las últimas horas, Camilota, hermana del ex Gran Hermano, habló con los medios de comunicación que se encontraban presentes en el hospital y dio más detalles de la situación.
“Lo único que pedimos es cadenas de oración”, enfatizó la exparticipante de Cuestión de Peso, pese a las leves mejorías ya que está sedado en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica.
Luego pidió: “También necesitamos que respeten un poquito, porque es una situación bastante dura para todos. Hay hermanos e hijas que los esperan".
“Están difundiendo un montón de cosas que no son. Imágenes falsas, fotos...”, aclaró Camila al tiempo que insistía en que solo familiares de sangre o Daniela Celis iban a dar información concreta de lo que está sucediendo.
Por otro lado, la influencer pidió que las marcas o emprendimientos que quieran trabajar con ella, le escriban a sus redes sociales para hacer publicidades y poder costear los traslados y la comida en estos días tan difíciles.
Por último, reiteraron la convocatoria a dadores de sangre de cualquier grupo y factor al hospital Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno.
