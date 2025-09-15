Visiblemente angustiada, Daniela Celis habló de Thiago Medina a la salida del hospital: "Al dios que crean..."

Acompañada por Romina Uhrig, este lunes Daniela Celis fue abordada por la prensa a la salida del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno, y apenas atinó a decir: "No puedo hablar, por favor", visiblemente angustiada. Ante la insistencia de los cronistas que le preguntaban cómo estaba Thiago Medina tras el brutal choque del pasado viernes, la exparticipante de Gran Hermano respondió: "Yo quiero saber lo mismo".