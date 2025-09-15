Visiblemente angustiada, Daniela Celis habló de Thiago Medina a la salida del hospital: "Al dios que crean..."
"Pestañela" fue abordada por la prensa al salir del centro médico de Moreno, donde está internado el exparticipante de Gran Hermano. Mirá su testimonio.
Acompañada por Romina Uhrig, este lunes Daniela Celis fue abordada por la prensa a la salida del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno, y apenas atinó a decir: "No puedo hablar, por favor", visiblemente angustiada. Ante la insistencia de los cronistas que le preguntaban cómo estaba Thiago Medina tras el brutal choque del pasado viernes, la exparticipante de Gran Hermano respondió: "Yo quiero saber lo mismo".
Tras ingresar al centro médico y salir, la joven reveló: "Todavía no tengo el parte médico, lo van a dar más adelante. Fui a entregar unas cosas que me pidieron y voy a seguir comprando más cosas y después vuelvo, la familia de Thiago seguramente les va a decir", indicó, al respecto del estado de su expareja.
"Por favor, solamente pedimos cadena de oración por Thiago, nada más eso, mucha luz, mucho amor, reiki, al dios que crean, que sientan, todo eso es fundamental y muy importante y el día de mañana las hijas de él y toda la familia se los vamos a agradecer", manifestó con la voz quebrada.
El nuevo parte médico de Thiago Medina tras su brutal accidente: "Estable y sin fiebre"
Tras el brutal accidente que sufrió Thiago Medina en la noche del pasado viernes, un nuevo parte médico fue informado por la cronista Mariela López Brown, en la pantalla de C5N. En este sentido, se supo cómo se encuentra este lunes el exparticipante de Gran Hermano: "El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica".
Y agregó: "Se encuentra estable, sin fiebre, con disminución de la medicación suministrada y con pronóstico reservado. En el transcurso del día, se le realizará una evaluación interdisciplinaria para evaluar el estado de las fracturas costales", concluyó.
