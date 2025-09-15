El conmovedor pedido de Camilota a Thiago Medina: "Tus hijas te esperan"

Por otro lado, la influencer pidió que las marcas o emprendimientos que quieran trabajar con ella, le escriban a sus redes sociales para hacer publicidades y poder costear los traslados y la comida en estos días tan difíciles.

Daniela Celis dio detalles sobre la salud de Thiago Medina: "La luz que envían está llegando"

Thiago Medina, exconcursante de Gran Hermano, sigue en estado delicado después del grave accidente de moto que sufrió el pasado viernes por la noche en la ruta en la localidad de Moreno, y este domingo su expareja de Daniela Celis - con quien tiene dos hijas - brindó un escueto parte médico en sus redes sociales.

Fue a través de una historia de Instagram en la que la también exparticipante del reality de Telefe indicó que "Thiago tiene una leve mejoría", que atribuyó a "toda la fe, oraciones y reiki" que le mandan sus seguidores y allegados.

"Permanece en el mismo estado, presenta un diagnóstico reservado, mantenemos el pedido de oración", agregó la mediática, y expresó "Toda la luz que envían está llegando.

Embed "Si quieren ayudarme con publicidad, háblenme al Instagram": "Camilota" reveló que a Thiago Medina le bajaron la medicación y sigue estable. https://t.co/7XNTQl1oKn pic.twitter.com/ZLL3pFprA1 — MDZ Online (@mdzol) September 15, 2025

Un rato antes, la periodista Pilar Smith dio a conocer en el programa Infama el último parte médico, que indica que su pronóstico sigue siendo reservado. A pesar de una leve mejoría, el joven continúa en terapia intensiva en un estado completamente reservado.

Smith también habló con el excompañero de Thiago, Alfa, quien le transmitió la preocupación que existe en el entorno del joven.

Por su parte, el cronista Oliver Quiroz agregó que la familia de Thiago ha optado por mantener un perfil bajo debido a lo delicado de la situación. “Los familiares no quieren hablar. Camila, su hermana, elige el silencio, no quiere hacer de todo esto un show mediático. Y están pidiendo cadenas de oración”, explicó el cronista.